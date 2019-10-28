Какой ложкой ел гимнаст Николай Андрианов и профессор Перси Гурвич?

Скоро в необычном владимирском музее откроется новая выставка - «Обычный предмет необычного человека». Это ложки интересных людей, чья жизнь связана с Владимиром и областью. Пока в музее решают, чьи ложки смогут заинтересовать владимирцев и гостей города.

Хотели бы вы увидеть, чем кушал купец Андреев? Да, тот самый, чьим именем назван питейный дом в центре города. А ложку Владимира Миодушевского - бывшего директора владимирского театра кукол вас заинтересует? Может, хотите посмотреть на ложку, которая была в супе у главного владимирского панка Шайбы? В «Музее Ложки» составили список людей, чьи ложки должны украсить экспозицию. Среди претендентов – политики, врачи, артисты и даже владимирский бомж–поэт.

Ложка Алексея МолдалиеваФото: Екатерина Дронова

- Список неокончательный, - говорит хозяйка музея Татьяна Пикунова. - Может, получится так, что мы не сможем «раздобыть» чью-то ложку. Если владелец жив, это сделать куда легче. Если хозяина ложки уже нет, приходится искать родственников, вести переговоры. К примеру, мне хотелось бы заполучить ложку Василия Шукшина. Он работал на ВТЗ, снимал в наших краях фильмы. Буду искать родственников, выходить на связь. Пока не могу сказать, что ложка Шукшина точно будет в нашей коллекции, но мы внесли его в список.

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У Татьяны уже есть ложка другого известного артиста – Олега Табакова. Она обязательно появится на новом стенде. Связывает ли что-то Табакова с нашим регионом – неизвестно, интересно то, как ложка актера попала во Владимир.

- Это десертная ложка, - рассказывает Татьяна Пикунова. - В 2000 году на одном из фестивалей в Германии Табаков подарил эту ложку драматургу, сценаристу Олегу Богаеву из Екатеринбурга. Нашему музею этот экспонат передала супруга Олега Богаева - Ирина.

Во время обсуждения кандидатур в музее разворачиваются настоящие баталии. Каждый отстаивает своего героя. Одни хотят видеть в коллекции ложку журналиста Сергея Головинова, другие - музыканта Олега Беспалова, третьи – ясновидящей Елены Яриковой. А потом происходит и вовсе нечто мистическое. Не успели собравшиеся упомянуть первого суздальского звонаря Юрия Юрьева, как дверь музея открылась и Татьяне преподнесли… его ложку!

- Также нашу экспозицию украсит ложка Эдуарда Сирко, -говорит Татьяна. - Это владимирский коллекционер сахара. Он собирает его в различных упаковках с 70-х годов. Из разных своих поездок он целенаправленно привозил оригинальные упаковки сахара. Фотоаппарата не было, но такие «сувениры» сохранили память о путешествиях не хуже фотографий. У него даже есть пакетики с миниатюрной ложкой в наборе или изображением ложки на обертке.

Новая экспозиция будет похожа на… книжные полки. Каждую ложку вместе с фотографией владельца поместят в книгу-рамку, а во время экскурсий гостям музея расскажут об интересующем их персонаже. Уже сейчас здесь можно увидеть ложки Николая Андрианова, Алексея Молдалиева, Перси Гурвича и других знаменитых владимирцев.

КСТАТИ

«Музей Ложки» выиграл очередной грант. 400 тысяч рублей пойдут на реализацию проекта «Мобильный музей». Экспозиция станет доступна для людей, которые по каким-либо причинам не могут ее посетить. Ложки из музея представят в инвалидных домах, домах престарелых, отдаленных районах области. Тематические занятия проведут в детских садах и школах. Подготовят новые программы и материалы для слабовидящих граждан.