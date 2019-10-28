Генплан Владимира: мусоросортировки будут и в Добром, и на Южном объезде

21 октября администрация города Владимира опубликовала окончательную версию нового генплана города, ставящую точку в вопросе строительства мусоросортировочной станции во Владимире. Они будут работать и в Добром, и на Южном объезде города. Но не сразу, переходить новую схему обращения с отходами город будет в два этапа.

Итак, первой на себя удар примет мусоросортировочная станция (МСС) "Владимир" в Добром (улица Добросельская, 230А) - бывший мусоросжигательный завод. Сейчас предприятие принадлежит ООО "УНР-17", проигравшей конкурс на почетное звание регионального мусорного оператора недавно образованному ООО "Перспектива" (правда, итоги конкурса уже успело отменить ФАС). На первом этапе на нее возложат "функции мусороперегрузочной станции", что в переводе на понятные категории означает, что ничего не изменится. С этой станции мусор сразу поедет на "Марьинку".

На втором этапе подключится мусоросортировочный комплекс (МСК) "Владимир" в "перспективной производственной зоне в районе Южного автомобильного обхода". Его еще только предстоит построить. В будущем добровская МСС "Владимир" будет принимать крупногабаритный мусор (КГО), а остальные несортированные отходы поедут на запад, откуда в готовом виде отправятся... на старую добрую "Марьинку".

Проектная мощность планируемого к размещению на Южном объезде мусоросортировочного комплекса - 25 тысяч тонн мусора в год. Для сравнения, нынешняя МСС "Владимир" в Добром едва справится со 150 тысячами тонн отходов в году. До строительства комплекса на "Южке" город будет свозить на Марьинку 270 тысяч тонн мусора в год, после - 180. Куда денутся еще 90 тонн, генплан не сообщает. Надеемся, их будут перерабатывать.

Напоследок сообщим, что по данным генплана еще в этом году на "Марьинке" планировалось строительство центра обработки строительных отходов - мусоперерабатывающего завода (МПЗ) "Марьинка" проектной мощностью 10 тонн мусора в года. Учитывая, что выборы регионального мусорного оператора затянулись, начало строительства отложено как минимум на год.

О сроках перехода с первого этапа, где мусор перегружают в Добром и везут на Марьинку, на второй, где мусор везут на "Южку", в генплане ничего не говорится. Нынешней территориальной схемой он был намечен на 2020 год, но переход на саму новую систему обращения с отходами задержался на два года. Так что, рискнем предположить, что главная мусоросортировка во Владимире появится не раньше 2022 года.