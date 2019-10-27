2019-10-25T18:13:04+03:00
Общество

Совы прилетели во Владимир за воробьями

Одну длиннохвостую неясыть сфотографировали у Лыбедской магистрали
Валерия ПРОНИНА
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Фото: Типичный ВладимирФото: Типичный ВладимирФото: ВКонтакте
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Пользователи соцсетей выложили фотографии большой совы, или длиннохвостой неясыти, которая сидит на дереве у Лыбедской магистрали. Тут сразу посыпались комментарии: «А что она делает в городе? Как сюда залетела? И стоит ли ее бояться?» Специалисты отвечают: «Человека она не тронет, наоборот, тронут ее». Если внимательно посмотреть на фото, то можно заметить вокруг совы стаю ворон — они считают ее хищником и нападают.

- Иногда совы живут в городах. Например, ушастая сова давно гнездится

на деревьях Князь-Владимирского кладбища, а неясыть может просто залететь во Владимир. Удивляться этому, а тем более бояться, не надо — это нормальное явление. Если она вас заметит, то слетит с ветки. Неясыть, которую увидели жители, могла прилететь к нам за кормом — за воробьями. В Воронеже, например, наблюдали за тем, как неясыть брала с веток спящих воробьев. Она хватала их и сразу улетала. Также сова питается мышами: летит на землю и в траве, с помощью слуха, охотится. Основное орудие охоты — черные когти, - рассказывает заведующий отделом музея природы ВСМЗ Денис Дуденков.

Опасность для сов в городах представляют машины и вороны, которые собираются в стаи и набрасываются на сову — если сова маленькая, они могут совсем ее заклевать. Мудрая птица должна обороняться. Но иногда бывает так, что совы выгоняют из гнезд других птиц и занимают их жилье. Города могут служить в какой-то мере защитой, ведь в лесу охотники или браконьеры стреляют в птиц.

В дикой природе неясыть, говорят орнитологи, ведет скрытый образ жизни. Ареал обитания широк. Может жить в лесах, на скалах и даже в открытом поле. Бодрствует и охотится неясыть в темноте, а день проводит, сидя на ветке дерева у самого ствола.

КОНКРЕТНО

Средний вес самца неясыти составляет 540–750 г, самки 720–1200 г. Длина тела неясыти 50– 62 см, размах крыльев 110–140 см. Длиннохвостая неясыть — довольно большая сова с хвостом без совиных перьевых «ушек» на голове. Окрас серый с бурыми и черными пестринами. Грудь и брюхо птицы полосатые. Лицевой диск совы равномерно серый без пятен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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