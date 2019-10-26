Во Владимире в воскресенье пройдет Географический диктант

Во Владимире в последнее время - бум научно-популяризаторства и просветительства. Вот и очередная акция для тех, кому нравится шевелить мозгами, грядет.

27 октября во Владимире пройдет «Географический диктант». Его организует «Русское географическое общество» одновременно во всей России и многих других странах.

В диктанте могут принять участие все желающие, независимо от возраста, гражданства и места жительства. Те, кто не сможет прийти на одну из семи площадок проведения диктанта, получат возможность написать его онлайн.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, разделенных на 2 части. Первая часть базового уровня состоит из 10 вопросов и для ответов требуются только обычные школьные знания. Для второй части из 30 вопросов понадобится образное мышление, системная логика и эрудиция. Время для написания диктанта составляет 45 минут.

На главной площадке диктанта перед началом пройдет разминочный тур, на котором бессменный партнер акции - ИЦАЭ - вручит призы и подарки.

КОНКРЕТНО

Во Владимире диктант можно будет писать на 7 площадках:

1. Проспект Строителей, д. 11 (корпус №7 ВлГУ - 300 посадочных мест) - главная площадка диктанта.

2. Ул. Дворянская, д. 27 (Владимирский авиамеханический колледж) - 25 посадочных мест.

3. Ул. Дзержинского, д. 6 (Владимирский строительный колледж) - 90 посадочных мест.

4. Ул. Воровского, д. 16 (ВФ Российского университета кооперации) - 100 посадочных мест.

5. Ул. Полины Осипенко, д. 13 (Владимирский педагогический колледж) - 25 посадочных мест. Площадка закрытого типа, для написания диктанта на этой площадке необходимо предварительно подтвердить своё присутствие по телефону 8 (4922) 53-98-75, Куликова Ольга Александровна.

6. Ул. Горького, д. 57 (ГБУКВО Владимирская Областная Специальная «Библиотека для слепых») - 25 посадочных мест.

7. Мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 10 (школа №47) - 80 посадочных мест.

Начало диктанта в 12:00.