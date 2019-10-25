Клязьма "ищет" новое русло и грозит Вязникам разрушением моста

Основная река Владимирской области - Клязьма - угрожает Вязникам большими проблемами. Из-за наноса песка река год за годом понемногу меняет свое русло, угрожая затопить деревню Олтушево и улицу Фатьянова в Вязниках, а также подмыть основание понтонного моста. Глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин сообщил "КП-Владимир", что проблема может проявить себя не сразу, а через год-два. Чтобы разобраться, пришлось даже собирать специальную комиссию из специалистов Верне-Волжского бассейного управления, департамента природопользования и МЧС.

Игорь Зинин рассказал, что наиболее проблемной зоной сейчас выглядит деревня Олтушево муниципального образования Вязники.

- На изгибе река не только подмывает берег, но уже подходит к жилым домам, - пояснил Игорь Зинин. - Идет обрушение грунта.

Другой проблемной зоной стал понтонный мост, соединяющий Вязники с Заречным районом, куда входит 17 населенных пунктов с населением 1500 человек.

- Клязьма, ударяясь в берег, размывает его в сторону города, - рассказывает Игорь Зинин. - Естественно, она его не размоет до конца, но ударяясь в один берег, река идет в противоположный, подмывая крепления понтонного моста.

Других благоустроенных дорог в Заречный район нет. Если мост невозможно будет закрепить за берег, 17 населенных пунктов окажутся практически отрезанными от "большой земли", как в половодье. А альтернативный путь, как сообщил глава районной администрации, не очень приспособлен для постоянных перевозок и доставки грузов.

Наконец, третьим проблемным местом может стать район улицы Фатьянова.

Деревня Олтушево, вода уже совсем близко. Фото: администрация Вязниковского района.

Зная о грозящем подтоплении, Илья Зинин обращался к департамент природопользования администрации Владимирской области. Ведомство рекомендовало провести укрепление берегов, что входит в обязанности муниципалитета. Тем не менее, в администрации Вязниковского района считают, что обезопасить город можно, просто почистив русло и дно реки, что входит в обязанности федеральной власти. Игорь Зинин пояснил, что в последний раз очистка русла реки проводилась "еще до перестройки", то есть как минимум 30 лет назад. 7-8 лет назад реку чистили в районе понтонного моста, но этих работ оказалось недостаточно.

- Может быть мы рано в колокола бьем, - подытожил Игорь Зинин. - Мы не говорит, что все уже, потоп. Мы говорим, чтобы этого не произошло, нужны превентивные мероприятия. Всего этого раньше не было, потому что русло реки вычищалось.

О проблеме хорошо осведомлен вице-спикер ЗС Роман Кавинов, избиравшийся от Вязниковского района. Он пояснил "КП-Владимир", что "дотянуться до федеральных власетй главе районной администрации не просто". Пришлось обращаться к депутату Госдумы Игорю Игошину, который замолвил слово за Вязники в Минприроды. Теперь разбираться в ситуации будет специальная комиссия.