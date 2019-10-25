Во Владимире наградили мать двоих детей, которая спасла водителя из горящей машины

3 октября на окраине Владимира произошло ДТП: 25-летний парень съехал в кювет и врезался в дерево. Его друг, ехавший на машине сзади, успел притормозить. Потом подбежал к месту аварии, но от шока растерялся и не знал, что делать. В это время Светлана Бутырева везла дочек трех и шести лет из детского сада домой, в поселок Содышка. Заметила на обочине огонь, который все сильнее разгорался, и затормозила.

- В темноте я разглядела два автомобиля, вышла из машины, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Увидела двоих ребят: один был в автомобиле, а другой нагнулся к нему. Сразу обратила внимание на неестественное положение ноги пострадавшего парня — позже выяснилось, что у него был открытый перелом. Спрашиваю друга: «Скорую вызвали?», но он ответил: «Нет». Наверное, не мог осознать случившегося. В «скорую» набрала я. А машина разгоралась все сильнее. Тогда я говорю другу: «Срочно его вытаскиваем, пока не взорвалось», - говорит Светлана.

Место ДТПФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пострадавший парень, когда его вытащили, просил вернуться к горящей машине за документами, но это было невозможно — огонь полностью охватил авто. Светлана и второй парень понесли раненего к ее машине, все это время она поддерживала ногу парня, чтобы тот не кричал от боли. Женщина говорит, что больше испугалась не она, а ее дети, которые наблюдали за происходящем из окна.

- Теперь, когда мы вновь едем по этой дороге, они говорят: «Мамочка, здесь был пожар, ты помнишь, как спасла человека?». В моей жизни был похожий случай: в деревне загорелся частный дом, где спали пожилые люди. В это время мы — еще подростки — гуляли на улице. А как увидели пламя, так сразу стали бить стекла и кричать, чтобы пенсионеры проснулись и мы смогли их вывести.

Светлана говорит, что в детстве хотела стать хирургом, поэтому знала, как правильно оказывать помощь. Благодаря ей сломанные кости пострадавшего не задели сосуды. Когда приехала «скорая», фельдшер спросил: «Вы случайно не врач?». Молодого человека отвезли в больницу, он так и не успел поблагодарить свою спасительницу. Но не все потеряно — Светлану можно найти через «Владимир-мебель сбыт», где она работает начальником отдела маркетинга.

Иномарка сгорела дотла. Фото пресс-службы МЧСФото: ГУ МЧС по Владимирской области

25 октября в здании Главного управления МЧС России по Владимисркой области Светлане Бутыревой вручили почетную грамоту за активную гражданскую позицию, смелые и решительные действия при спасении человека в экстремальной ситуации.

- В МЧС всегда поощряются случаи, когда обычные граждане проявляют героизм и спасают жизни людей. Благодарности выражаются как от имени начальника регионального управления, так и министра МЧС России, - сказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.