2019-10-25T17:55:02+03:00
Общество

Во Владимире наградили мать двоих детей, которая спасла водителя из горящей машины

Светлана Бутырева везла дочерей из сада, на дороге увидела огонь и решила остановиться
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Светлану наградил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел ЛитовСветлану наградил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел ЛитовФото: Валерия ПРОНИНА
Изменить размер текста:

3 октября на окраине Владимира произошло ДТП: 25-летний парень съехал в кювет и врезался в дерево. Его друг, ехавший на машине сзади, успел притормозить. Потом подбежал к месту аварии, но от шока растерялся и не знал, что делать. В это время Светлана Бутырева везла дочек трех и шести лет из детского сада домой, в поселок Содышка. Заметила на обочине огонь, который все сильнее разгорался, и затормозила.

- В темноте я разглядела два автомобиля, вышла из машины, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Увидела двоих ребят: один был в автомобиле, а другой нагнулся к нему. Сразу обратила внимание на неестественное положение ноги пострадавшего парня — позже выяснилось, что у него был открытый перелом. Спрашиваю друга: «Скорую вызвали?», но он ответил: «Нет». Наверное, не мог осознать случившегося. В «скорую» набрала я. А машина разгоралась все сильнее. Тогда я говорю другу: «Срочно его вытаскиваем, пока не взорвалось», - говорит Светлана.

Место ДТП Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Место ДТПФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пострадавший парень, когда его вытащили, просил вернуться к горящей машине за документами, но это было невозможно — огонь полностью охватил авто. Светлана и второй парень понесли раненего к ее машине, все это время она поддерживала ногу парня, чтобы тот не кричал от боли. Женщина говорит, что больше испугалась не она, а ее дети, которые наблюдали за происходящем из окна.

- Теперь, когда мы вновь едем по этой дороге, они говорят: «Мамочка, здесь был пожар, ты помнишь, как спасла человека?». В моей жизни был похожий случай: в деревне загорелся частный дом, где спали пожилые люди. В это время мы — еще подростки — гуляли на улице. А как увидели пламя, так сразу стали бить стекла и кричать, чтобы пенсионеры проснулись и мы смогли их вывести.

Светлана говорит, что в детстве хотела стать хирургом, поэтому знала, как правильно оказывать помощь. Благодаря ей сломанные кости пострадавшего не задели сосуды. Когда приехала «скорая», фельдшер спросил: «Вы случайно не врач?». Молодого человека отвезли в больницу, он так и не успел поблагодарить свою спасительницу. Но не все потеряно — Светлану можно найти через «Владимир-мебель сбыт», где она работает начальником отдела маркетинга.

Иномарка сгорела дотла. Фото пресс-службы МЧС Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Иномарка сгорела дотла. Фото пресс-службы МЧСФото: ГУ МЧС по Владимирской области

25 октября в здании Главного управления МЧС России по Владимисркой области Светлане Бутыревой вручили почетную грамоту за активную гражданскую позицию, смелые и решительные действия при спасении человека в экстремальной ситуации.

- В МЧС всегда поощряются случаи, когда обычные граждане проявляют героизм и спасают жизни людей. Благодарности выражаются как от имени начальника регионального управления, так и министра МЧС России, - сказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
В Покрове мужчине за покупку анаболиков может грозить до 7 лет лишения свободы
Во Владимирской области на 300 рублей снизился прожиточный минимум
Меленковец укусил полицейского спустя месяц после отсидки за драку с другим полицейским
ФАС отменила итоги конкурса по выбору регионального оператора в зоне № 2 Владимирской области
Муромлянин получил условный срок за хранение подаренных братом детонаторов
Во Владимире определили самые красивые частные дома
Владимирская мэрия решила заказать проект парка у ДТЮ за 4 миллиона рублей
Владимирцы стали в 4 раза чаще покупать детские смарт-часы, чтобы следить за ребенком
Житель Гусь-Хрустального заказал детали к огнестрелу в Украине
В Камешковском районе полицейские нашли заблудившуюся в лесу женщину
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Коврове задержали серийного вора
Министр транспорта наградил работников "Владимирпассажиртранса"
Александровский судебный пристав брала взятки за снятие запрета на распоряжение имуществом
Гусевчанин из-за ревности спалил чужую «пятнашку»
Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам
В поселке Балакирево отремонтировали ДК "Юность"
Во Владимире откроется Школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой
"Лиза Алерт" приглашает владимирцев на полевые учения по поиску пропавших
За желание получить взятку экс-сотрудник ГИБДД отделался штрафом
Во Владимирской области почтальоны смогут доставлять домой продукты и бытовую химию
Известный стилист Александр Рогов преобразит жительницу Владимира
Мэрия Владимира начала расчищать территорию под строительство Рпенского проезда
Строить сортировки мусора в области не планируют. Пока
Владимир вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России