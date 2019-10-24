Во Владимире назовут лауреатов региональной премии «Сфера здоровья»

25 октября во Владимире пройдет церемония вручения первой региональной премии «Сфера здоровья». Инициаторы премии и экспертное жюри, включающее известных ученых, артистов, спортсменов, политиков и общественных деятелей, ставят своей задачей отметить представителей различных сфер деятельности, успешно содействующих созданию условий для обеспечения здоровья и активного долголетия своих сограждан, улучшению их качества жизни.

Владимирские лауреаты премии будут названы в шести категориях: «Общество и здоровье», «Экономика и здоровье», «Культура и здоровье», «Духовность и здоровье», «Спорт и здоровье», «Наука и здоровье» - в общей сложности премию получат 12 человек.

- Это значимое событие для нашего региона. Огромная честь, что первая премия будет во Владимирской области. Когда предложили провести первое награждение, мы создали комиссию, которая долго работала, ведь в регионе — много достойных общественников. В итоге будет отмечено 12 людей, внесших большой вклад в продвижение здорового образа жизни,- рассказала на пресс-конференции, прошедшей в областной администрации, Татьяна Питиримова, президент Владимирского общественного благотворительного фонда «Мама», директор медицинской компании «Эльф», член Общественной палаты области.

- Концепция премии основана на идее «триединства здоровья» — содействия укреплению здоровья физического, духовного и финансового,- дополнил свою коллегу Игорь Минин, председатель оргкомитета Национальной премии «Сфера Здоровья», член Академии медико -технических наук, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы.

- При любом развитии медицины, но без здорового образа жизни и желания его поддерживать, о полноценном здоровье сложно говорить, - отмечает он. - И любая пропаганда здесь будет недостаточной, ведь здоровый образ жизни всегда должен быть примером для людей. Поэтому мы и награждаем, помимо ученых и общественников, спортсменов и чемпионов, на которых смотрит молодое поколение. Говоря о духовном здоровье, то для многих важна самореализация, мотивация, духовная поддержка. И, наконец, финансовое здоровье: здесь мы стараемся отмечать тех лауреатов, кто реализует многие проекты о здоровье, снимает фильмы.

Председатель правления Владимирского областного Союза женщин Валентина Бородина, продолжая тему, сказала, что задача общественных деятелей — направить работу на оздоровление населения.

- Я помню, как в Коврове меня и Татьяну Питимирову пригласили на просветительскую беседу с женщинами одного предприятия. И когда мы стали говорить о женском здоровье, они задумались: а здоровы ли мы сейчас? И после лекции все сидящие в зале подошли и выразили желание проверить свое здоровье. Поэтому мы, общественники, должны заниматься просветительской деятельностью и говорить о том, что не от врача зависит здоровье, а от нас. Если поздно обнаружить какую-то болезнь, то винить нужно не врача.

В качестве награды за свою работу 12 победителям будет вручена статуэтка «Сфера здоровья». Награждение пройдет 25 октября в 16.00 в Центре культуры и искусства на Соборной.

КОНКРЕТНО

Организаторами владимирской премии «Сфера здоровья» выступили Ассоциация в сфере обеспечения общественного здоровья и активного долголетия «Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций», Владимирский областной общественный благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «МАМА», Врачебная палата Владимирской области, Инновационный центр «Активное долголетие» в содействии с Владимирским областным союзом женщин и отделом ЗАГС администрации г. Владимира.