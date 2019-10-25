На "Автоприборе" будут собирать дисплеи, а тракторный завод и "Точмаш" не станут жилыми микрорайонами

Администрация города Владимира опубликовала финальную полную версию обновленного генплана, утвержденного горсоветом 25 сентября. К набору карт с обозначением различных зон прилагается обширное текстовое обоснование с массой интересных подробностей. Во-первых, нигде в тексте 167-страничного документа не говорится о застройке тракторного завода или площадки "Точмаша", о которой так или иначе говорилось на протяжении первой половины этого года. Даже несмотря на продажу ВМТЗ и две попытки продажи "Точмаша". Так что расширяться Владимир точно будет не за счет умирающей промышленности.

Оказывается, на территории ВМТЗ и "Точмаша" должны появиться технопарки по образу Камешковского. Такой же технопарк должны организовать на пустующих площадях химзавода - так называемой Северной промзоне, брошенной в начале 1990-ых годов. Сейчас там любят гулять любители постапокалиптической эстетики.

Во-вторых, сразу несколько предприятий должны расширить производство. Например, на базе "Автоприбора" должна появиться линия по производству OLED-дисплеев, а концерн "Тракторные заводы" (владелец ВМТЗ) еще в 2015 году должен был наладить выпуск дизельных двигателей и кабин тракторов - по сути перезапустить производство.

Из более-менее понятного в документе значится еще и создание бизнес-инкубатора на базе нынешнего "Экспоцентра" на улице Батурина (бывшая столовая) и создание производства строительных блоков владимирского завода железо-бетонных изделий - при сумасшедших темпах застройки нынешнего Владимира предприятие точно не прогорит. А вот дальше - хоть на кофейной гуще гадай. Пункт "создание технопарка" не имеет никакой привязки, выходит это будет четвертый технопарк в городе. Также не ясно, что имеется ввиду под созданием "объектов инновационной деятельности филиала РАН". Известно лишь то, что они появятся в создаваемой парковой зоне на реке Кузяйке.

Наконец, строиться планируют и государственные ведомства. Например, ВлГУ планирует построить новый корпус и научно-исследовательский центр изучения нанотехнологий, а УФСИН по Владимирской области собирается создать иммунологическую лабораторию по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита.

Новый генплан будет действовать до 2035 года, но базируется на данных схемы территориального планировании Владимирской области старого образца. Уже в следующем году в СТП должны внести новые поправки, которые обязательно отразятся на городском генплане. Так что, ставить точку в проекте развития владимирской промышленности пока рано.