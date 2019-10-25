Половина владимирских семей не может купить себе мебель и бытовую технику

Остальные 30% опрошенных могут позволить себе и мебель, и еду, и одежду. Но машины и квартиры — нет. Только 1,1 % жителей может купить сразу все, что необходимо.

Средняя заработная плата в январе-августе 2019 года составила 31 тысячу 545 рублей. Больше всех зарабатывают финансисты, научные и технические работники.

Городской житель в месяц тратит в среднем 26 тысяч 743 рубля, а сельский – 27 тысяч 307. Сельчане, кроме себя, содержат скот, дом, закупают дрова, вот поэтому у них траты больше, чем у горожан. Но и те, и другие большую часть денег расходуют на продукты.

- Расходы на покупку продуктов во 2 квартале 2019 года составили 5 621 рубль в месяц, это больше прошлого года на 7,2%, - сообщают статистики. - Основная часть уходит на покупку мяса –31%, молока и молочных продуктов – 17%, хлеба – 14,5%, овощей -7,6%, фруктов и ягод – 6,3%, сахара и кондитерских изделий – 6,1%, рыбы и рыбных продуктов – 6%.

Вторая по значимости статья потребительских расходов — непродовольственные товары. На них жители тратят 5 744 рубля. Третья статья — оплата различных услуг. В среднем на человека в месяц уходит 4 070 рублей.