2019-10-24T19:20:20+03:00
Общество

Половина владимирских семей не может купить себе мебель и бытовую технику

А 20% жителей области с трудом платят за «коммуналку» и покупают одежду Пока в Москве жалуются на то, что несколько лет не покупают мебель, кухонные комбайны и миксеры, жители Владимирской области не могут позволить себе даже новую одежду. По данным Вла
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Остальные 30% опрошенных могут позволить себе и мебель, и еду, и одежду. Но машины и квартиры — нет. Только 1,1 % жителей может купить сразу все, что необходимо.

Средняя заработная плата в январе-августе 2019 года составила 31 тысячу 545 рублей. Больше всех зарабатывают финансисты, научные и технические работники.

Городской житель в месяц тратит в среднем 26 тысяч 743 рубля, а сельский – 27 тысяч 307. Сельчане, кроме себя, содержат скот, дом, закупают дрова, вот поэтому у них траты больше, чем у горожан. Но и те, и другие большую часть денег расходуют на продукты.

- Расходы на покупку продуктов во 2 квартале 2019 года составили 5 621 рубль в месяц, это больше прошлого года на 7,2%, - сообщают статистики. - Основная часть уходит на покупку мяса –31%, молока и молочных продуктов – 17%, хлеба – 14,5%, овощей -7,6%, фруктов и ягод – 6,3%, сахара и кондитерских изделий – 6,1%, рыбы и рыбных продуктов – 6%.

Вторая по значимости статья потребительских расходов — непродовольственные товары. На них жители тратят 5 744 рубля. Третья статья — оплата различных услуг. В среднем на человека в месяц уходит 4 070 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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