Во Владимире теперь можно будет оформлять ДТП без выезда инспектора и европротокола

Во Владимире уже вторую неделю Госавтоинспекция отрабатывает новую схему оформления аварий - при мелком ДТП экипаж не выезжает на место, а водители сами едут в ГИБДД для оформления. В Москве и Казани эта схема работает уже давно. Наконец, и наше время настало.

Самое главное, что нужно усвоить всем водителям - теперь экипаж ГИБДД не всегда будет приезжать на место аварии. И лучше это принять, не пытаться скандалить, иначе можно налететь на штраф.

Не ждем инспектора - едем сами

Есть несколько условий, при которых после аварии в дежурной части вам могут отказать в отправке экипажа, и попросят самим приехать на прием в Госавтоинспекцию для оформления ДТП:

1. В ДТП не более двух участников.

2. У обоих водителей действующие страховые полисы.

3. Из людей никто не пострадал.

4. Ущерб до 100 тысяч рублей.

В том случае, если виновность одного из водителей определена и с этим согласны обе стороны, они могут оформить европротокол и вообще не ездить в ГИБДД. Но если вы не хотите оформлять европротокол или у вас нет бланка, или не можете определить виновника аварии, необходимо позвонить в дежурную часть, и вам назначат день и время, когда нужно приехать в Гоавтоинспекцию для оформления ДТП.

- Дата и время визита обсуждается, мнение и занятость граждан учитываются. Кроме того, мы понимаем, что на территории Владимира могут находиться водители из других регионов - не жить же им неделю во Владимире,чтобы оформить ДТП. Есть и случаи, когда, например, транзитники едут и везут скоропортящиеся продукты, конечно, здесь дежурный может и экипаж прислать, - рассказал старший инспектор ГИБДД по городу Владимиру Валерьян Шируков. - И да - инспекторы приедут в любом случае, если машин больше, чем две, или есть пострадавшие, или повреждены дорожные сооружения.

В Госавтоинспекции утверждают, что новая схема оформления ДТП внедряется для того, чтобы облегчить жизнь всем. Водителям не придется ждать часами экипаж, тратить время - оформление мелких аварий занимает до 30 минут, плюс заторов на дорогах станет меньше.

- Если на Студенке случится авария, то где-то за час ожидания пробка создастся до проспекта Ленина, до перекрестка на Верхнюю Дуброву. Зачем это нужно, если авария мелкая. Столкнулись, не смогли договориться между собой, звоните дежурному, он назначит время - и все, разъехались, - советует Валерьян Шируков.

Рисуем схему и фотографируем побольше

После того, как вы договорились с дежурным о дате и времени визита, находясь на месте ДТП нужно самостоятельно сделать фотографии и зарисовать схему. Паниковать по этому поводу не стоит, заявляют в Госавтоинспекции, шедевры изобразительного искусства никому не нужны.

- На импровизированной схеме необходимо указать расположение машин относительно проезжей части. Желательно сделать несколько панорамных фоток, чтобы было видно место столкновения и повреждения автомобилей. Если есть видео с камер видеонаблюдения или видеорегистраторов, тоже подойдет,- рассказал Валерьян Шируков.

В Госавтоинспекции предупреждают: если авария несложная и дежурный назначит время и дату приезда для оформления ДТП, уйти в отказ не получится. Если участник аварии все-таки будет настаивать, чтобы экипаж прислали, его пришлют, но лишь для составления протокола за невыполнение требований инспектора. За это грозит штраф - 1000 рублей и повестка на прием уже в письменном виде. Аварию все равно никто оформлять не будет.

Кстати говоря, с 1 ноября в 4 пилотных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях стартует еще одно новшество: ДТП будут оформлять сами участники аварий через приложение. Так что мы пока на шаг позади.