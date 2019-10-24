Во Владимире переделают семь транспортных развязок на Пекинке

В областной администрации прошло совещание по ремонту трассы М-7, в котором приняли участие губернатор Владимир Сипягин, и.о. начальника ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Алексей Борисов, сити-менеджер Владимира Андрей Шохин, начальник УГИБДД по Владимирской области Александр Новиков и другие заинтересованные лица.

На данный момент во Владимирской области идет капремонт нескольких участков Пекинки, в том числе в черте города Владимира. Один из основных пунктов - ликвидация съездов на Пекинку в черте города. Таких развязок во Владимире семь, все они со светофорами. О том, что часть из их закроют, заявил Алексей Борисов. Сейчас решается, какие уберут, а какие оставят. Проекты нескольких развязок будут готовы в этом году: на бульваре художника Иванова, поворот на Веризино и другие. Зато до конца года во Владимире появятся ещё 6 надземных пешеходных переходов через Пекинку.

На это Андрей Шохин отметил, что при ликвидации на Пекинке левых поворотов наступит транспортный коллапс.

- У нас половина города выезжает из Доброго. Если ликвидировать съезд на улицу Безыменского, то нагрузка ляжет на перекрёсток Суздальского проспекта, и город там просто «встанет». Также непонятно, как общественный транспорт будет добираться до рынка «Тандем»? Эти вопросы нужно проработать, - сказал он.

На что Алексей Борисов сказал, что цель - к 2030 году полностью убрать левые повороты на трассе и сделать, как сейчас в Петушинском районе. Там, чтобы развернуться, надо ехать 8-10 километров в одну сторону.

Еще один федеральный тренд – сокращение количества остановок на трассе. Остановки будут только на вокзалах и автостанциях, жителям деревень придется добираться до них пешком.