2019-10-23T17:38:36+03:00
Общество

«Вы нам хотите камеру поставить, которая будет за нами следить»

Многие семьи Владимирской области по незнанию отказываются от пожарного извещателя, который может спасти жизнь
Валерия ПРОНИНА
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Извещатели устанавливают многодетным семьям бесплатноИзвещатели устанавливают многодетным семьям бесплатноФото: Валерия ПРОНИНА
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Маленькое устройство, которое крепится на потолок, для старых домов может стать просто спасением. Пожарные извещатели реагируют на дым и предупреждают о пожаре, когда огонь еще не разгорелся. Многодетным и малообеспеченным такие устройства ставят бесплатно. Но люди все равно не хотят!

В селах Торчино и Лопатницы Суздальского района прошел очередной рейд сотрудников МЧС и социальной защиты населения. Противопожарную безопасность в домах многодетных семей взяли под особый контроль после пожара 8 октября в селе Семеновское-Красное Суздальского района. Тогда из-за неполадок с электропроводкой сгорел двухэтажный дом семьи Шевчик, которая воспитывает 16 своих детей. К счастью, все сумели выбраться из огня.

Устройство крепится на потолок Фото: Валерия ПРОНИНА

Устройство крепится на потолокФото: Валерия ПРОНИНА

Месяцем ранее многодетной семье предлагали бесплатно установить автономный дымовой извещатель, который реагирует на дым и позволяет вовремя заметить возгорание. Но семья Шевчик отказалась: они подумали, что через прибор за ними будут подсматривать и подслушивать. А принудительно извещатель спасатели не устанавливают.

В итоге поздний вызов пожарных привел к тому, что огонь распространился на 150 квадратных метров. Дом уже не подлежит восстановлению. Сотрудники МЧС, объезжая даже самые отдаленные населенные пункты, просят не отказываться от прибора. Подслушивать и подсматривать за вами никто не будет — это невозможно, прибор слишком мал, в него умещаются только 2 батарейки.

У семьи Шестаковых из Лопатниц уже стоял дымовой извещатель, спасатели проверили его исправность: все работает. Хозяйка дома — мать четверых детей — говорит, что извещатель уже срабатывал.

- Датчик сработал, когда мама пекла блины. Видимо, дыма много было, он и запищал, да так громко. Детей предупредили: если услышите звук, лучше выбежать из дома, - рассказала многодетная мать Ольга Шестакова.

Проверка извещателя в многодетной семье Шестаковых Фото: Валерия ПРОНИНА

Проверка извещателя в многодетной семье ШестаковыхФото: Валерия ПРОНИНА

Другой многодетной семье, из села Торчино, поставили извещатель не только на кухню, но и в комнату, где спят дети. Дом у них большой: один извещатель — хорошо, а два — лучше! Кстати, в этом небольшом селе живут 12 многодетных семей! И все были согласны на установку извещателя, ведь дома, в основном, деревянные, а отопление — печное…

Но нашлась семья, которая не обрадовалась визиту спасателей. В доме живут двое детей, их мать, дядя и бабушка. Извещателя нет, поэтому бабушка разрешила нам войти. Но предупредила, что на диване спит ее сын, который успел напиться. Специалисты только начали доставать извещатель из упаковки, как 35-летний мужчина спросонья налетел на журналистов с ножом. Тут его скрутил и повалил на пол старший лейтенант внутренней службы МЧС Александр Муравьев. Все, кто был в доме, сразу выбежали на улицу. Испугались. Никто и не подумал, что дебошир в трусах кинется за нами. Мужчина стал угрожать ножом, его мать — плакать. После дебошир приставил нож к своей шее и поцарапал ее. На место приехали сотрудники полиции. Сейчас будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

После того, как мужчину забрали в отделение, мать сказала, что ей уж точно не до извещателя. Боится, что сын выйдет из отделения и будет винить ее в том, что вызвала СМИ. Но выйдет, судя по всему, он не скоро — сотрудники противопожарной службы и журналисты два часа давали показания, мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

В рейдах участвуют сотрудники МЧС, соцзащиты и местной администрации Фото: Валерия ПРОНИНА

В рейдах участвуют сотрудники МЧС, соцзащиты и местной администрацииФото: Валерия ПРОНИНА

- Мы сегодня видели, что есть граждане, которые положительно реагируют на установку дымовых извещателей, а есть те, которые не знают, зачем это нужно, и почему мы пришли к ним домой. Наша задача им объяснить, что это, во-первых, бесплатно, во-вторых, это их собственная безопасность. В наши рейды мы привлекаем и журналистов, чтобы через них все жители узнали об этом устройстве и были готовы к нашему визиту, - сказала Анастасия Овчарова, начальник отделения профилактики пожаров ГУ МЧС России по Владимирской области.

Дебошир, которого увезли полицейские в отделение Фото: Валерия ПРОНИНА

Дебошир, которого увезли полицейские в отделениеФото: Валерия ПРОНИНА

После установки извещателя с семьями проводят беседу и раздают памятки Фото: Валерия ПРОНИНА

После установки извещателя с семьями проводят беседу и раздают памяткиФото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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