2019-10-23T17:22:55+03:00
Общество

Через 20 лет владимирцев пересадят с личных машин в автобусы

И троллейбусы никуда не денутся
Сергей МОРКОВКИН
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Автобусы станут вместительнееАвтобусы станут вместительнееФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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В современном Владимире личный автомобиль уже давно стал не столько мерилом благополучия семьи, сколько реальной необходимостью. Особенно это касается молодых семей, покупающих квартиры в новых микрорайонах - выбраться из них подчас не так просто. Тем не менее городские власти планируют бороться с этой не самой приятной тенденцией. В новом генплане города, одобренном горсоветом, общественному транспорту уделено особое внимание: ставка делается на автобусные перевозки, но и о троллейбусах тоже не забыли. По прогнозам, уже через 20 лет на поездки на собственных машинах и такси будет приходиться лишь 20% пассажиропотока, а "рогатые" останутся обязательным атрибутом владимирской идентичности.

По текстовой части генплана, сейчас Владимиру нужно 274 автобуса. К 2037 году их должно быть 400. В будущем перевозчикам придется покупать более просторные и вместительные машины. Если сейчас по городу в основном катаются автобусы на 65 человек (есть и маленькие "Волгабасы" на 40 мест), то через 20 лет потребуются машины на 80 человек. К тому светлому времени урбанистического счастья нынешний подвижной состав отслужит свое, так что речь идет именно о новых закупках.

Такому количеству автобусов однозначно потребуется больше места. Для нового депо на 100 автобусов предусмотрено место в Семязиное у поворота на аэропорт.

В светлом будущем каждый владимирец будет совершать в среднем 195 поездок в год на автобусе (49% пассажиропотока) и 125 поездок на троллейбусе (31% пассажиропотока). Сами маршруты общественного транспорта станут длиннее на 55 километров для автобусов и 16 километров для троллейбусов. Так что, возможно, что контактные линии для рогатых появятся в новых районах Владимира. Легковому транспорту в 2037 году отводится роль вспомогательного. Проектировщики рассчитали, что через 20 лет в среднем горожане будут совершать 80 поездок на авто в год.

В общем, на бумаге (даже на мониторе компьютера) все выглядит очень хорошо: владимирцы дружно поедут на комфортном автобусе на работу, учебу или на день города. На дорогах не будет пробок, заезжие блогеры будут расхваливать владимирский троллейбус. Но пока обо всем этом остается только мечтать, горожане скупают подержанные машины и пытаются найти клочек земли рядом с домом для парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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