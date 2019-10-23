«Подготовка к зиме ведется круглый год, а не только летом»

Вообще, тепло в жилом фонде стали давать еще в начале октября. Однако говорить, что процесс вхождения в отопительный сезон уже закончился, преждевременно. Как сказал директор владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Олег Грошев, «подготовка сетей к зиме ведется круглый год, а не только осенью и весной, как многие думают».

Инвестиции в сети — 1 миллиард рублей

На сегодняшний день готовность объектов города Владимира к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов составляет 88,9 процента. При этом жилой фонд в областном центре готов почти полностью. Лишь два дома еще имеют проблемы. Чуть хуже обстоят дела у бюджетных организаций и прочих потребителей.

- При этом жалоб от населения в данный момент мы не имеем, - сказал Олег Грошев. - Понятно, что частично это связано с достаточно теплой погодой, но все же играет свою роль и та работа, что была проделана в последние месяцы в рамках инвестиционной программы нашей компании.

Объем инвестиций в этом году в рамках программы ПАО «Т Плюс» «Re:конструкция» составляет порядка миллиарда рублей. Здесь речь идет и о модернизации сетей, и о текущем ремонте. Среди крупнейших работ стоит назвать реконструкцию в районе сквера Чайковского, где заменили почти 750 метров теплопровода.

- Самое главное, что данные работы позволили администрации города облагородить данное пространство, - сказал Олег Грошев. - И создать красивый сквер, в котором приятно отдыхать.

Остальные работы носили локальный характер. Однако они уже во время гидроиспытаний (а они были проведены на 502 участках) помогли выявить 370 дефектов, которые сейчас локализованы.

К 21 октября во Владимире была решена и проблема разрытий. Сейчас все они ликвидированы. И теперь речь идет лишь о благоустройстве. Впрочем, все работы ведутся в рамках графика. И нареканий со стороны контролирующих органов к работе «Т Плюс» практически нет.

- Смущает лишь тот факт, что участились случаи обращений прокуратуры в нашу сторону, которые носят формальный характер, - рассказал Олег Грошев. - В том числе иной раз мы сталкиваемся с тем, что нас обвиняют в некачественно проведенных работах, из-за чего осенью происходили порывы. При этом порывы имели место в одном месте, а работы весной и летом велись совсем в другом. Но чтобы не страдал потребитель, мы все равно выполнили все работы, которые от нас требовали.

Кстати, в руководстве владимирского филиала ПАО «Т Плюс» сказали, что объем финансовых вливаний в теплосети Владимира должен сохраниться на уровне 2019 года.

Долг растет

Что касается сбытовой деятельности компании (за нее отвечает структурное подразделение — владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»), то тут стоит отметить два момента. Во-первых, уровень дебиторской задолженности населения по электричеству и теплу продолжает, к сожалению, расти.

- На октябрь 2019 года она составляет 1 миллиард 833 миллиона рублей, - сказал Валерий Маковский, директор владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». - Из них 935 миллионов — это долги по теплу и 898 миллионов — по электричеству. Помимо населения основными должниками являются управляющие компании, в том числе компании Министерства обороны РФ и некоторые представители сферы здравоохранения.

При этом сбытовая компания серьезно увеличила усилия в последние годы по работе с должниками. Речь идет обо всех возможных мерах воздействия на должников — отключения, взыскания, ограничения на выезд из страны и так далее. При этом для людей, попавших в трудную ситуацию, предоставляется возможность реструктуризации долга.

Второй момент — компания активно предлагает жителям, которые до сих пор платят за тепловую энергию равномерно в течение года, перейти на систему оплаты по факту, то есть в течение лишь отопительного периода.

- Сейчас во Владимире лишь 550 домов оплачивают отопление равномерно в течение всего года, - сказал Валерий Маковский. - Это лишь треть от общего числа домов ,оборудованных общедомовыми приборами учета (всего во Владимире 2232 многоквартирых дома, из них 1450 -с общедомовыми приборами -— Авт.). Почему мы предлагаем населению платить по факту за тепловую энергию? Дело в том, что по итогам года мы обязаны проводить корректировку платы за услугу. И не всегда эта корректировка выгодна для абонентов. Поэтому людям приходят дополнительные счета. Естественно мы тут же получаем всплеск обращений от жителей с просьбой разъяснить порядок расчета стоимости коммунальной услуги.

Как пример, по итогам 2018 года из 457 домов во Владимире для 260 было выполнено доначисление и лишь для 197 перерасчет был в сторону уменьшения платы. Чтобы не мучиться вопросом, будет ли у вас дополнительная платежка или нет, и предлагается платить по факту. Оплата по- факту позволяет своевременно контролировать потребление тепла, дает возможность реализовать мероприятия для экономии теплоресурсов, а также освобождает потребителей от оплаты летом.

Для этого надо провести общее собрание собственников, а потом подать заявление в свою управляющую компанию или владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».