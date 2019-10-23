Во Владимире появилась улица Поисковая

Новая улица пролегла в северной части микрорайона Энергетик от села Семеновское до промышленной площадки, где расположен дата-центр Яндекса. Назвать безымянную улицу Поисковой просило руководство IT-компании, которое и разрабатывало проект планировки территории.

- Вновь формированная улица – основной подъезд к дата-центру компании «Яндекс», основное назначение которой – поиск информации в интернете. Название улицы «Поисковая» станет визитной карточкой компании «Яндекс», центр которой планируется дальше развивать во Владимире. Также это название легко воспринимается и удобно в использовании, - отметил заместитель главы городской администрации Сергей Сысуев.

Новое название, хоть и не единогласно, одобрили члены владимирской топонимической комиссии. Теперь его предстоит утвердить на горсовете, после чего новая улица официально появится на картах.

Обогатился Владимир и двумя новыми остановками общественного транспорта. Городской автобусный маршрут №55С продлили на три километра и конечная остановка переместилась из деревни Шепелево в деревню Злобино, к дому №1 по улице Лесной. Не мудрствуя, эту остановку решили назвать «Злобино». Название одобрили как краеведы и чиновники, так и депутаты. Вторая новая остановка появилась около дома №2 по улице Мещерской. Поскольку рядом расположен завод ЖБИ, ее назвали в честь предприятия.