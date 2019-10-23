Когда во Владимире заменят социальные проездные на льготные транспортные карты?

О том, что социальные проездные для пенсионеров во Владимире скоро заменят на льготные транспортные карты, говорят с начала лета - с момента введения валидаторов. Даже сроки называли — 1 ноября. Однако на следующий месяц проездные продают. Что, реформа задерживается?

- В общем-то, разговоры про ноябрь — это слухи, - ответили в пресс-службе мэрии Владимира. - Пока предварительно планируется, что проездные окончательно выйдут из обихода в январе 2020 года.

То есть по планам в январе социальных проездных не будет, льготникам должны выдать транспортные карты. Но сроки могут измениться, если слишком большое количество пенсионеров не успеют написать заявление на получение транспортной карты. Впрочем, чиновники надеются на дисциплинорованность старшего поколения. Как правило, те стараются все, что полагается, делать вовремя.

На данный момент уже примерно четверть пенсионеров ездят с транспортными картами. По официальным данным от «Владикарда», которые отвечают за их выдачу, всего заявление на получение льготных транспортных карт написали 29609 человек. По ним сделали 27541 карту, получили их и используют 19187 пенсионеров.

- На изготовление карты нужно где-то около десяти дней, - объяснили в администрации города. - Так что стоит озаботиться написанием заявления заранее.

Льготные карты делают бесплатно. Но тут имеется одна тонкость - если проездные обычно продают только по пенсионному удостоверению, то транспортную карту будут делать строго по владимирской прописке. То есть все деревенские жители, которые на зиму перебираются к родным в город, останутся без льготного проезда.

КОНКРЕТНО

Обращаться за транспортной картой можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: улица Мира, дом 34, помещение 213.

Для получения транспортной карты пенсионеры должны предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;

- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории города или его нотариально заверенную копию;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) или его нотариально заверенную копию.