Развязку на Пекинке «Сновицы-Веризино» построят к середине декабря

Разговоры о строительстве нормальной развязки на повороте в Веризино велись несколько лет, в этом году должны были начать. На строительство пересечения с трассой М-7 в районе «Ивановских мануфактур» выделили почти 49 миллионов рублей, большая часть из которых – 45 миллионов – пришли из областного бюджета.

На эти деньги должны были построить примыкание дороги-дублера из Веризино к Пекинке с одной стороны и примыкание к трассе дублера около заправки у «Ивановских мануфактур» с другой. На новом перекрестке обещали поставить светофор и сделать пешеходный переход. Параллельно на этом же участке федеральной трасы М-7 должны были провести капремонт. Изначально планировалась, что автомобили, едущие в Веризино со стороны Москвы, должны были съехать в районе «Ивановских мануфактур» на дорогу-дублер, пересечь трассу на светофоре и ехать по веризинской дороге-дублеру, а те, кто выезжает из Веризино, могли бы сразу поворачивать направо. А вот чтобы повернуть налево, жителям микрорайона пришлось бы пересечь Пекинку, уйти на дорогу-дублер у заправки, развернуться и на светофоре отправиться в нужную сторону.

Контракт на выполнения работ заключили в середине августа, однако строительство одноуровневой развязки, которую так ждали жители Веризино, оказалось под угрозой: его не одобрил новый руководитель ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Алексей Борисов. Федеральные дорожники считают, что пересечение и примыкание у дорог такой категории должны быть на разных уровнях. Кроме того, на трассе М-7 планомерно убирают все левые повороты - они опасны на дороге с таким трафиком, а одноуровневая развязка как раз будет включать левые повороты. Вариант - развязка «клеверный лист» в двух уровнях.

Но на строительство двухуровневой развязки денег во владимирском бюджете нет, в 50 миллионов тут не уложиться. Так что, несмотря на отсутствие разрешения, строительство одноуровневой развязки пока продолжают. В ближайшее время начнут класть асфальт со стороны «Ивановских мануфактур». Потом перекроют выезд из поселка Содышка на трассу М-7 для переноса газовых сетей и продолжат работы с другой стороны. Окончательно завершить их должны к середине декабря. Уберут ли после этого временный светофор у микрорайона Сновицы-Веризино – пока неизвестно.

- Меняется схема движения на М-7, какая будет – непонятно. Со стороны Веризино выезда не будет, по предварительным данным Упрдор планирует убрать четыре светофора в черте города. Но это только слухи, конкретных предложений пока нет, – рассказал заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев.

Внести ясность в городской администрации надеются на встрече с руководством Упрдора, которая должна состояться в ближайшее время.