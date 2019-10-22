Владимирскому хлебокомбинату – 90 лет!

Владимирский хлебокомбинат начал свою историю в октябре 1929 года с выпечки черного, белого, пеклеванного хлеба и батонов. С первых дней труженики-пекари старались, чтобы хлеб, издавна бывший главным кормильцем рабочего человека, выходил вкусным и ароматным. Не прервалась работа предприятия и в годы Великой Отечественной войны: хлебопеки встали на стахановскую вахту, готовя хлеб и сухари для бойцов Красной армии. В переломном 1943 году производительность труда составляла 145%. Позднее в советский период предприятие постоянно модернизировалось, выпуская разнообразную и неизменно любимую владимирцами продукцию.

День сегодняшний

Сегодня Владимирский комбинат, используя богатый опыт предшественников и беря на вооружение передовые достижения хлебопекарной отрасли, успешно развивается и движется вперед. Сегодня АО «Владимирский хлебокомбинат» - головное предприятие группы компаний Delavant, где трудятся более полутора тысяч человек. Ежедневно хлебокомбинат выпускает около 160 тонн хлебобулочных изделий, которые любят и покупают не только во Владимирской области, но и в разных уголках страны и даже за границей. Ассортимент предприятия насчитывает более 240 наименований, включающие традиционные и диетические сорта хлеба, сушки, баранки, снеки, слойки. За последние два года в развитие хлебокомбината было инвестировано более десяти миллионов евро, на предприятии появилось первое в регионе промышленное производство замороженных хлебобулочных изделий, автоматизированные линии по производству баранок и сушек, лавашей, цех по производства крафтовых хлебов, которые работают сегодня с полной отдачей.

Неслучайно только за последние годы Владимирский хлебокомбинат удостоился около трехсот российских и международных наград, в том числе премии Правительства РФ в области качества, коллектив предприятия удостоился благодарности Президента России, а продукция предприятия удостоена нескольких федеральных знаков качества. В день юбилея высокие награды получило и руководство ведущего предприятия региона - почетные грамоты от Министерства сельского хозяйства.

В ближайшее время на предприятии собираются реализовать ряд перспективных проектов, в том числе - запуск высокотехнологичные линии по производству мелкоштучных изделий, оборудование для которой готовят итальянские, швейцарские и российские конструкторы. Новое оборудование позволит отправлять замороженные полуфабрикаты в разные уголки страны и за рубеж и наладить производство собственных ягодных начинок. Прорабатывается и ряд проектов с зарубежными компаниями.

Главное богатство - люди

Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин убежден: уверенно двигаться вперед им помогает коллектив предприятия, болеющий душой за свою работу. В последние годы, благодаря усилиям руководства предприятия и открытию профильной кафедры на базе опорного вуза ВлГУ, удалось вдохнуть новую жизнь в профессию хлебопека и предприятие пополнилось новыми молодыми кадрами. Сегодня около 15% работников моложе 30 лет, а средний возраст сотрудников – меньше 40 лет. В последнее время увеличилось и количество мужчин, с гордостью осваивающих древнюю профессию хлебопека – их всего на 5% меньше, чем женщин. Сплав молодости и опыта, энтузиазма и готовности постоянно учиться помогает работникам предприятия решать самые сложные задачи. А Владимирский хлебокомбинат как социально-ответственное предприятие, которое активно участвует в благотворительности и социальных проектах, не забывает о своих сотрудниках, обеспечивая им достойную зарплату и следя за безопасными условиями работы.

- Наше главное богатство и основной фактор устойчивого развития предприятия – это люди, - отмечает управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин. – наши сотрудники, связавшие свою жизнь с хлебокомбинатом, гордятся продукцией, которую выпускают. Вместе нам по плечу любые задачи.

Не забывают на предприятии и о ветеранах, благодаря труду которых на столах у горожан и сельчан всегда появлялся свежий и ароматный хлеб. Их регулярно поздравляют с праздниками, а в день 90-летнего юбилея на предприятии прошла экскурсия для преданных тружеников отрасли, которые с удовольствием посмотрели, как преобразился за последние года родной хлебокомбинат.

- Я помню, как открывали новые корпуса хлебокомбината и запускали первую линию по производству сдобных булочек. Мы готовили все к запуску, прошли все с самого начала, - вспоминает Нина Петрова.

В праздничный день хлебокомбинат посетила и старейшая работница предприятия – Людмила Григорьевна Лебедева, пришедшая работать на предприятие в 1949 году. За несколько десятилетий работы на хлебокомбинате она сменила разные профессии: пришла бракером – специалистом, следившим за качеством хлеба, потом выучилась на технолога…

- Раньше многое делали в ручную: смазывали формы, закладывали тесто, формировали булки, - вспоминает почетная гостья. – Сейчас, конечно, работать лучше.

В память о хлебопеках

В день своего юбилея Владимирский хлебокомбинат подарил городу новую достопримечательность – памятник хлебопечению, установленный на Большой Нижегородской. Скульптурную композицию с движущимися элементами, готовившуюся полтора года, заказали известному московскому скульптору Андрею Асерьянцу, чьи работы можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах. К нему обратились неслучайно – доброта, наполняющая каждую его работу, привлекла внимание сотрудников хлебокомбината.

- Эта композиция - первый в стране памятник индустриальному хлебопечению. - рассказал управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин. – Он выполнен в несколько фантастическом стиле, со стилизованной печкой, и воплощает сразу несколько идей. Традиционно пекарь – это мужская профессия, но в России в годы Великой Отечественной войны, когда большинство мужчин ушли на фронт, их место заняли женщины. Поэтому одна из центральных фигур памятника – женщина, которая держит на руках теплый каравай хлеба. Но сегодня работа хлебокомбината невозможна без инженеров, технических работников – и он стоит в стилизованной капитанской фуражке в нашей композиции около штурвала. А девочка – это символ будущего. Она с удовольствием ест баранку нашего хлебокомбината и, хотя она еще не выбрала профессию хлебопека, мы надеемся, что она это сделает.