Современные технологии содержания мусорного полигона защищают здоровье жителей

Сегодня жизнь по соседству с мусорными полигонами волнует многих жителей региона. Действительно, полигоны ТБО, созданные еще в советские времена, зачастую не соответствуют современным требованиям безопасности. Но использование современных технологий, а также социальная ответственность предприятия, занимающихся переработкой и утилизацией мусора, позволяют нивелировать экологические риски.

Полигон ТБО в Александровском районе открыли еще в 70-е годы прошлого века. Но сегодня времена изменились, требования стали выше и компания «ЭкоЛайн-Владимир», занявшаяся его реконструкцией, учла их в своей работе. Применение новейших технологий: системы «мокрый барьер», передовых способов уплотнения и пересыпки отходов, гидроизоляции отходов и, конечно, мониторинг воздействия на окружающую среду позволили создать современный полигон ТБО на месте прежней Александровской свалки.

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Как повлияла близость полигона на здоровье жителей деревень Машково и Следнево, которые расположены рядом с полигоном? В ответ на запрос от Совета народных депутатов Александровского района Александровская районная больница озвучила цифры. С 2015 года по 2018 в деревнях, расположенных поблизости от полигона ТБO сократилась первичная заболеваемость населения с 782 до 683 на тысячу человек. В Машково количество умерших сократилось до нуля, а в Следнево упало с восьми до семи. Онкологические заболевания в Следнево показали отрицательную динамику, а в Машково, наоборот, небольшой рост. Как говорят медики, делать выводы на основе только этих данных невозможно: нужно знать, какова ситуация в других населенных пунктах района, каков возраст обратившихся, сколько раз за медпомощью обращался один и тот же человек.

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В статистике видно, что александровцы стали чаще обращаться за медицинской помощью и проходить обследования. Среди жителей деревни Машково число обращений выросло с 51 до 137, деревни Следнево - с 1315 до 1966. Подобную динамику, при желании, можно обнаружить и в других населенных пунктах Александровского района. Причина проста: понимая опасения местных жителей за свое здоровье, руководство полигона дважды в год организовывает выезды во все близлежащие деревни «медицинских поездов» с грамотными столичными врачами и современным оборудованием. Все желающие любого возраста могут бесплатно сдать анализы, посетить узких специалистов, сделать узи… Раньше жители окрестных деревень, среди которых много пенсионеров, порой просто не могли добраться до больницы или пройти необходимое обследование из-за отсутствия общественного транспорта. После диагностики в «мобильной поликлинике» они получали рекомендации обратиться к узким специалистам, в том числе и в Александровскую районную больницу, чтобы не запускать проблему. Только минувшим летом во время мобильных медицинских осмотров, организованных фондом «ЭкоЛайн-Будущее», было проведено 312 обследований, в ходе которых в 126 случаях были даны рекомендации по диспансерному учету.