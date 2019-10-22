Пьяный житель Суздальского района с ножом накинулся на спасателей во время бесплатной установки пожарных извещателей

Неприятный инцидент произошел в селе Торчино Суздальского района во время традиционного профилактического рейда сотрудников МЧС. Спасатели регулярно объезжают населенные пункты Владимирской области и предлагают жителям частных домов, в основном из групп риска, малоимущим и многодетным, бесплатную установку пожарных извещателей. Такое устройство реагирует на дым и в случае пожара позволяет вовремя заметить возгорание и спасти жизни, а при удаче и имущество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="788" height="576" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/739443" frameborder="0"></iframe> Нападение хулигана.ГУ МЧС по Владимирской области

Дмитрий накинулся и на участковогоФото: Валерия ПРОНИНА

В рамках рейда 22 октября спасатели, представители местной администрации и соцзащиты вошли в сельский дом и предложили семье бесплатно установить пожарный извещатель. Пожилая женщина, которая живет в доме с сыном, дочерью и двумя внуками, согласилась, но предупредила: на диване спит пьяный сын. Специалисты прошли на кухню, стали распаковывать извещатель...и тут на шум выскочил 35-летний мужчина. В его руках был нож. Нетрезвый Дмитрий накинулся на оператора ГТРК "Владимир", который упал с камерой на диван. Старший лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Муравьев, увидев угрозу представителям СМИ, повалил нападавшего на пол, скрутил и обезвредил.

Дебошир стал винить в нашем визите свою мать, якобы это она вызвала телевидение, чтобы рассказать о горе-сыне. Но та стала объяснять, что пришли не полицейские, а пожарные. И снимают не его, а как устанавливают извещатели. Все, кто был в доме, сразу выскочили во двор: конечно, испугались - подобного в рейдах не было никогда. Мать стала плакать и извиняться.

Хулигана увезли в отделение.

- Дима никогда еще не бросался на людей! Вы уж простите, меня опозорил, - говорила пенсионерка. Представители соцзащиты стали успокаивать женщину. Но не тут-то было: мужчина в трусах, но с ножом выбежал за нами на улицу.

Нож, которым угрожал пьяный мужчинаФото: Валерия ПРОНИНА

- Я защищаю свой дом! Зачем вы сюда пришли? - кричал нападавший, угрожая и матери, и спасателям, и журналистам. После он прислонил нож к своей шее и поцарапал ее. Пошла кровь. Было понятно: успокоит дебошира только полиция, которая за считанные минуты приехала к дому. Но и за это короткое время мужчина успел воткнуть нож в машину представителей социальной защиты населения.

Участковый уполномоченный, приехавший к дому, пытался спокойной поговорить, но Дмитрий полез драться. К месту оперативно прибыли еще две полицейские машины. Дима оделся и поехал в отделение. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам соседей и родственников, мужчина страдает алкоголизмом, в пьяном виде способен на неадекватные поступки. Ему многократно предлагали лечение от зависимости, однако он не соглашался, а принудительно лечить было нельзя, пока не совершено серьезное правонарушение. Теперь это вопрос будет решать суд.

Также известно, что Дмитрий в августе 2019 года проходил медицинский осмотр, чтобы устроиться на работу в охрану. Как сказал участковый, мужчина охраняет мосты. Но до сих пор непонятно, как человек с таким поведением до сих пор там работает и как ему удалось пройти медосмотр?