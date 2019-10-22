2019-10-21T17:20:07+03:00
Общество

ДК в бывшей трансформаторной будке: бабушки ходят туда на фитнес, дети - на вокал и танцы

В деревне Васильевка Дом культуры «слепили из того, что было»
Елена Масленникова
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Глеб Грызунов и Анастасия Гриценко готовятся к областному конкурсуГлеб Грызунов и Анастасия Гриценко готовятся к областному конкурсуФото: Елена Масленникова
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Бывшее здание трансформаторной подстанции, в котором сейчас располагается Дом культуры деревни Васильевка, видно с проезжей части. Небольшое неприметное сооружение, с трудом представляешь, как там можно магазинчик организовать, не то что Дом культуры.

Здесь был трансформатор и цемент...

Но картинка обманчива. Заходя внутрь здания, понимаешь, что там относительно просторно. В помещении несколько комнат: фойе, где можно раздеться и посмотреть книги, разложенные на стойках , маленький кабинет директора, котельная и зал, где находится сцена - здесь проходят занятия, репетиции и все основные мероприятия.

- Само здание 1989 года постройки, - рассказала директор Васильевского ДК Ирина Короленко. - Старожилы говорят, что здесь была трансформаторная подстанция, потом это помещение использовалось как склад. Тут цемент хранили и стройматериалы. В 1997 году местный колхоз строил недалеко отсюда Дом культуры, но колхоз развалился и ДК так и не достроили. Людям даже собрания негде было проводить, вот и решили они помещение освободить для встреч и общения.

В Васильевском ДК тесновато, но для репетиций и фитнеса места хватает Фото: Елена Масленникова

В Васильевском ДК тесновато, но для репетиций и фитнеса места хватаетФото: Елена Масленникова

На тот момент у здания была деревянная пристройка. Как во времена революции: земляной пол, огромные щели и буржуйка, которая худо-бедно спасала от холода. Жители обшили стены и с тех пор в Васильевке началась культурная жизнь. Здесь устраивали не только собрания, но и песни и пляски под баян, на котором играла бывшая заведующая клубом Раиса Витальевна. Когда женщины не стало, ее дело продолжил сын. Он на музыкальных инструментах не играл, но работал в качестве диджея. Говорят, что на местную дискотеку съезжалась молодежь со всех соседних населенных пунктов.

- К нам на Новый год всегда приезжает та самая молодежь, которая в 90-х тут отплясывала на дискотеках. Они к родителям приезжают в новогодние каникулы. Они с таким ликованием вспоминают те годы. Ну мы решили, что раз так, будем тоже проводить новогодние дискотеки. И в новогоднюю ночь сюда все приходят танцевать. Человек 40 тут точно собирается, - рассказала Ирина Короленко.

В д.Васильевка ДК находится в в здании бывшей трансформаторной подстанции Фото: Елена Масленникова

В д.Васильевка ДК находится в в здании бывшей трансформаторной подстанцииФото: Елена Масленникова

Фитнес для тех, кому за 70

Нынешний директор Васильевского ДК Ирина Короленко в должности заведующей сельского клуба в 2014 году. Начались занятия с детьми, и было решено сломать деревянную пристройку и возвести кирпичную. В ДК появилось электрическое отопление.

- У нас детки ходят на кружок вокала. С ними занимается Лариса Завьялова, со мной дети занимаются танцами. Есть у нас оздоровительная гимнастика для пенсионеров. Но им приятнее говорить, что они на фитнес ходят, - рассказала Ирина Короленко.

Фитнесом в Васильевском сельском клубе занимаются девять местных бабушек и один дедушка. Самой старшей "спортсменке"- 78 лет. Занятия по вокалу и танцам посещают дети с 12 лет. Глеб Грызунов - всеобщий любимец. Поет так, что бабушек до слез пробирает. Сейчас готовится вместе со своей напарницей Анастасией Гриценко к очередному конкурсу.

Директор Васильевского ДК Ирина Короленко организовала библиотеку Фото: Елена Масленникова

Директор Васильевского ДК Ирина Короленко организовала библиотекуФото: Елена Масленникова

- Микрофоны бы еще нам. Не хватает. Есть старенькие, а хочется поновее. И пульт тоже нужен, - рассказал Глеб.

Хорошо бы еще косметический ремонт в зале сделать. На это нужно около 160 тысяч рублей, отремонтировать фасад здания - еще тысяч 100 и поставить новую дверь запасного выхода за 40 тысяч. Полмиллиона получилось на все. В Васильевском ДК рассчитывают на помощь главы поселения и на самих себя. Гранты на поддержку культуры - основной шанс.

Специалист по вокалу Лариса Завьялова обучает детей пению Фото: Елена Масленникова

Специалист по вокалу Лариса Завьялова обучает детей пениюФото: Елена Масленникова

Сцена в ДК нуждается в ремонте Фото: Елена Масленникова

Сцена в ДК нуждается в ремонтеФото: Елена Масленникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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