2019-10-21T17:12:52+03:00
Общество

Блудный владимирский енот вернулся домой после двух недель на помойках

Домашний Ганс потерялся и выжил на улице
Ирина Мальцева
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Етон ГансЕтон ГансФото: из архива героя публикации
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Енот Ганс исчез ночью 8 октября из дома на пересечении улиц Чапаева и Василисина. Когда хозяева спали, он сумел выбраться в приоткрытое из-за духоты окно. Утром найти домашнего любимца не удалось, соседи беглеца тоже не видели, а подвала, где бы он мог спрятаться, в доме нет.

Хозяйка подозревала, что молодой енот мог спрятаться на территории расположенного неподалеку психоневрологического интерната, где много укромных уголков, но обыскать территорию их не пустили. Девушка обратилась за помощью в соцсети и даже обещала вознаграждение в пять тысяч рублей каждому, кто поможет найти ее любимца, но Ганс, казалось, исчез бесследно. По прогнозам ветеринаров, пушистый беглец просто не мог прожить на улице дольше нескольких дней: с рождения живущий с людьми и обожающий круассаны с творогом, откликающийся на свое имя, но при этом опасающийся чужих людей, енот не сумел бы поймать ни птичку, ни мышку. Кроме того, он легко мог стать жертвой бродячих собак. Однако произошло чудо, и беглец сам вернулся домой!

18 октября, когда хозяйка практически потеряла надежду, ей позвонили и рассказали, что видели енота на улице Солнечной, но когда владельцы пришли туда искать енота, его нигде не было. А на следующий день восьмимесячный Ганс сам пришел к родному дому, где его и подобрали хозяева. Питомец сразу узнал хозяйку и с радостью бросился к ней.

- Он гулял десять дней, но вернулся – с ним все в порядке. Никаких ран и усталости нет, наоборот, бодр и весел. Не похудел, даже по весу такой же остался – шесть кило, - рассказывает счастливая Катя Лебедева.

Специалисты предполагают, что продержаться на улице почти две недели беглому еноту помогла нетипичная для октября теплая погода.

- Это редкий случай, когда такой экзотический домашний питомец прожил самостоятельно на улице так долго да еще и сам вернулся. Хотя бывают случаи, когда кошки возвращаются домой, проходя десятки километров, но это скорее исключение. Вероятно, он прятался где-то в окрестностях, а поскольку был напуган, не выходил к людям. Судя по всему, еду он добывал на помойках, а, возможно, находил корм, который сердобольные горожане оставляют бездомным кошкам и собакам, - предполагает ветеринар Ольга Колганова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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