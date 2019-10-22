Спасите нас от автохлама: можно ли избавиться от брошенных машин во дворах Владимира?

Заставленные дворы - проблема, которая много лет нервирует владимирцев. Машин так много, что иногда даже пройти невозможно, приходится просачиваться. О том, чтобы припарковаться постороннему, и речи нет.

Но больше всего людей злит, когда транспортное средство уже не на ходу, а просто стоит и занимает место. Дворы засоряет автохлам со спущенными колесами или без них, или ржавые корыта, которые "цветут" годами.

Девятка на спущенных колесах на перекрестке улиц Сперанского и Ни.ДубровыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- У нас под окнами уже 5 лет стоит ржавый микроавтобус. Окон нет. Двери открыты - залезай и спи. Ну и что вы думаете, у нас тут трубы пытались заменить, и этот чермет пришлось перетаскивать вон туда, чуть подальше. А он стоит прямо на дороге, возле подъезда. Дорога и так узкая, - рассказала Наталья, жительница дома №20 по ул. Нижняя Дуброва.

На улице Чапаева, возле дома № 14Б, старая «Волга» красуется уже более двух лет. Сначала она была с четырьмя колесами. Сейчас осталось три, но на крыше появился стул, а под машиной - куча хлама, рассказывают жители. Железная рухлядь стоит на парковочной зоне и занимает место. И такие истории в каждом районе.

Мы решили выяснить, можно ли избавиться от автохлама, и куда следует обращаться в таких случаях.

Терпение, и еще раз терпение... Процедура будет затяжной. Сначала нужно понять, на чьей земле стоит развалюха. Если на придомовой территории многоквартирного дома, то обращаться с заявлением нужно в управляющую компанию. Если участок муниципальный, то в районную администрацию. Дальше в течение 10 дней УК или представители администрации должны установить хозяина "чермета".

Двенадцатая после пожра на проспекте Ленина, 67Фото: Елена Масленникова

- Управляющие компании и представители районной администрации размещают требование убрать автомобиль на самом ТС и одновременно пытаются разыскать автовладельца через ГИБДД. В любом случае заключение о собственнике выдается Госавтоинспекцией, - заявил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

- Мы можем установить хозяина по регистрационным номерам или вин-коду, или даже по номерным агрегатам: кузов, рамы, двигатель. Мы не имеем права вскрывать автомобиль, но осмотреть можем, - рассказал старший инспектор ГИБДД по г. Владимиру Валерьян Шируков.

Если личность владельца установят, то он обязан будет вывезти авто за свой счет в течение 15 суток. Но есть одна маленькая, но значительная деталь. Если развалюха стоит и ржавеет на парковке или огороженной территории, которую жильцы считают парковочной зоной, заставить хозяина вывезти "чермет" не может никто. "Железная колымага" может стоять тут десятилетиями.

- Если брошенная машина находится на месте, предназначенном для стоянки автомобиля, с этим ничего сделать ничего невозможно. По действующему законодательству РФ, если машина стоит на земельном участке многоквартирного дома, но на парковке, которую сами жители оборудовали, либо они считают это парковкой, то это полное право гражданина, хранить там свой автомобиль, - рассказал Александр Карпилович.

Беда в том, что даже если собственник хранит свой автохлам не на парковке, он может проигнорировать требование администрации его убрать. Законом не предусматривается никакой ответственности за отказ в эвакуации. Однако в мэрии говорят, что в нашем городе люди обычно понимают все с первого раза и убирают брошенное авто сразу.

Гораздо проще решить вопрос о вывозе и утилизации автохлама, если его хозяина не найдут. И таких случаев во Владимире все-таки больше, заявили в мэрии.

Ржавый микроавтобус на ул.Нижняя Дуброва,20Фото: Елена Масленникова

- Если Госавтоинспекция выдает соответствующее заключение, что не может найти автовладельца, то ТС в любом случае подлежит принудительной эвакуации. В этом случае УК или администрация района обязана опубликовать информацию, что на территории такого многоквартирного дома, либо на муниципальной территории, незаконно находится авто, разукомплектованный или брошенный. Эта информация публикуется в виде извещения на официальном сайте города Владимира. А если этим занимается УК, то она обязана опубликовать это в любом печатном СМИ или в сетевых изданиях сети интернет. если хозяин не найдется, брошенную машину вывезут на свалку.

Буквально на днях Фрунзенская районная администрация опубликовала подобное извещение в интернете. На улице Безыменского, возле дома №9 стоит «семерка» без регистрационного номера, стекол и фар. Если хозяин не найдется, корыто отправят на свалку.