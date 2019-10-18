В киржачском лесу нашли 83-летнего грибника, который провел две ночи в лесу

15 октября 83-летний дедушка отправился по грибы рядом с садовым товариществом «Захарово». Взял плетеную корзинку, надел вязаную жилетку, резиновые сапоги и... больше не выходил на связь. Родственники грибника стали бить тревогу: у мужчины проблемы с ногами, в любой момент он мог упасть и не подняться. В лес оперативно приехали спасатели и волонтеры добровольного отряда «Лиза Алерт». В первый ночной выезд волонтеры услышали отклик грибника. Дальше он не повторился.

- Но мы были уверены, что он еще жив. География поиска была небольшая, потому что с юга лес ограничен ЛЭП, с запада - дорогой, по которой он заходил, а с севера находился заброшенный танковый полигон, - рассказывает Анастасия Волкова, координатор поиска, волонтер отряда «Лиза Алерт». - У деда есть проблемы с ногами, ходит шаркающей походкой, голос тихий. Если упадет, то ему уже сложно будет подняться. О его маршрутах не знали даже родственники, пенсионер любил ходить в лес один. Поэтому мы прочесывали весь лес.

И все равно из леса пустым не вышел! Фото из группы "Лиза Алерт"

Шла вторая ночь поисков. Подключили 68 человек. В чаще работали две группы кинологов, которые дошли уже до забора заброшенного полигона. С утра неожиданно появились деревенские жители — они сказали, что могут показать примерный маршрут деда. Некоторые видели его в лесу в день пропажи. На место, указанное жителями, отправляется группа волонтеров и МЧС.

- Завершил этот поиск звонок от спасателя, который сообщил мне, что ему позвонили охранники полигона. Они нашли деда! Он блуждал по лесным дорогам, дошел до ЛЭП. Ночью ложился, стелил себе лапник, но когда становилось холодно — вставал и грелся. Нас не слышал, и сам на помощь не звал. Остается только радоваться, что все так закончилось, - говорит Анастасия.

А случившееся не очень-то и напугало деда. Он сказал, что вновь хочет пойти за грибами. Только в этот раз родственники уже не пустят его одного.