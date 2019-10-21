Владимирцы переходят с шоколада на пиво

Во Владимирской области сейчас 348 предприятий выпускают еду и всего 76 производств - напитки. Это не считая частных предпринимателей - еще 239 человек (в основном крестьян и фермеров) производят пищу телесную. Почти четверть всего производства региона (23%, если точнее) - это выпуск продуктов питания и напитков.

Пищевая промышленность - одна из немногих отраслей, где стабильно растут объемы производства: продуктов в этом году выпустили на 3% больше, чем в прошлом, а напитков - аж на 32%. Владимирстат к Дню работника пищевой промышленности, который отмечают 20 октября, посчитал, кто и чем нас кормит.

Выяснилось, что рост производства очень неравномерный: какие-то продукты владимирцы резко полюбили и их стали производить больше (как правило, существенная часть продукции пищевой промышленности продается в своем регионе), а какие-то разлюбили, и спрос определил предложение - выпуск упал.

Лучшая рыба - это колбаса

Владимирцы переходят на более здоровое питание. В частности, стали предпочитать говядину курятине. В этом году производство мяса крупного рогатого скота (читай - говядину и телятину) выросло в полтора раза, а выпуск мяса птицы упал на 10%.

А рыба явно обходит по популярности колбасу, несмотря на знаменитую поговорку еще советских времен. Если колбасы выпустили больше на 16%, то производство свежей и мороженой рыбы выросло в 3,7 раза! А вяленой и соленой рыбы стало больше на 66%. Вот икры производить стали меньше почти на четверть.

Губит людей не пиво...

К соленой и вяленой рыбке что полагается? Правильно! Производство пива во Владимирской области за год выросло в 3,8 раза! Это рекордный показатель роста во всей пищевой промышленности. Воды в бутылках тоже стали производить больше, но только в полтора раза. Хотя экологи в один голос просят воду в пластиковых бутылках не покупать, не засорять окружающую среду трудно разлагающимися полимерами, но владимирцы все равно покупают.

А вот от полезных фруктовых соков - отказываются. В этом году соков выпущено на 25% меньше, чем в прошлом.

Реки, текущие молоком и медом

Владимирские молочники уловили мировую тенденцию - молоко выгоднее продавать переработчикам, чем населению. Там из него сделают всякую вкусняшку, а народ выпьет - и все.

В итоге производство питьевого молока упало на 11%. Зато масла сделали больше на 30%, а сыра - почти в полтора раза.

Увы, но меньше стали производить мороженого - почти на четверть, и шоколада - на 20%. Зато другие сладости выпускают активно: производство пряников, вафель, тортов и пирожных во Владимирской области выросло на 5%.

И еще интересный момент: владимирцы полюбили самодельный хлеб. Хлебопечка сейчас прибор доступный и недорогой, да и просто в духовке можно выпечь домашний каравай. И как следствие: хлеба и булок стали выпускать на 5% меньше, зато смесей для выпечки домашнего хлеба и кексов - на 92% больше.

Частник - наше все

Еще один интересный момент, отмеченный во Владимирстате: большую часть еды и напитков выпускают мелкие предприятия и частники-фермеры. Они делают:

97% сыров;

95% безалкогольных напитков;

91% пива;

83% мяса.

А такие продукты, как соки из фруктов и овощей, морсы, сиропы, пюре овощные, мука рисовая, ячменная, гречневая, овсяная выпускают только субъекты малого предпринимательства.

КСТАТИ

Выпускать еду выгоднее, чем питье. Среднемесячная заработная плата работающих в производстве пищевых продуктов составляет 37,5 тыс. рублей, а в производстве напитков – лишь 23,5 тыс. рублей.