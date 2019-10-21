Умные развлечения во Владимире: «интеллектуальный оргазм»

Как ни странно, думать, учиться и узнавать новое - это удовольствие. Так устроены мозги - центр любопытства и центр удовольствия расположены рядом, это «придумала» эволюция, чтобы наш разум развивался.

А где во Владимире можно долго и вдумчиво получать интеллектуальное удовольствие, если вам немного за школьный и студенческий возраст? Такие места есть, хотя их и меньше, чем хотелось бы. Сейчас, осенью, это становится особенно актуально - время беспечных прогулок по лесам и паркам прошло, а до катания на лыжах, санках и коньках еще долго. «Комсомолка» поискала во Владимире места для интеллектуальных развлечений, где с друзьями, компаниями или в одиночку можно отдохнуть и поразмыслить вечерами и в выходные.

Что, где, когда, с кем и во сколько?

Самые классические интеллектуальные развлечения - это, конечно, игры в вопросы и ответы. «Что? Где? Когда?» и прочие брейн-ринги по популярности пересилить трудно.

Во Владимире есть довольно много мест, где можно поиграть во всякие разновидности «Что? Где? Когда?», порой весьма далекие от исходника. Один из организаторов таких интеллектуальный игр - объединение «Тимметрия». Под этой маркой проводятся самые разные интеллектуальные состязания. Кстати, образное выражение «интеллектуальный оргазм», которое в заголовке использует именно «Тимметрия», для того, чтобы передать весь кайф от умных игр.

Игры в «Что? Где? Когда?» бешено популярны. Фото: VK "Тимметрия"

Самый близкий к классическому телевизионному варианту «Что? Где? Когда?» - цикл игр «60 секунд». Команды собираются в ресторанах и клубах (чаще всего это «Макс Брой» на улице Дзержинского, но есть и другие места), ведущий задает вопросы, команды после минуты обсуждения отвечают, а выигрывает тот, кто даст больше всего правильных ответов. Игры проходят обычно по средам.

“IQ-девичник» - похожая игра, но команды собираются исключительно из представительниц прекрасного пола. Еще один аналог - «Лига коллег», играют, как легко догадаться, команды, работающие вместе.

Отличается от привычного формата “Saint Twins Detective» - командная игра, во время которой надо разгадать загадку преступления. Команде даются исходные данные и «адреса» с подсказками, куда надо виртуально «съездить» на смартфоне или планшете.

Еще есть игры по выходным разного уровня - от начального, школьного, до супер-профессионального. Проходят они по воскресеньям в помещении центра «Милосердие и порядок».

«Химическая лаба» в ИЦАЭ сайт Ицаэ

Игры, кстати, очень популярны, во Владимире существует несколько десятков сложившихся команд, между лидерами каждую игру идет ожесточенная борьба за призовые места. Весь список интеллектуальных игр на сайте «Тимметрии» https://teammetria.ru

Альтернативные варианты интеллекутальных игр предлагает «Мозгобойня». По отзывам участников, здесь важнее знания и эрудиция в самых разных сферах жизни, от кино и спорта до политики и экологии. Чисто на умении находить остроумные ответы за одну минуту игру не вытянуть. Но знания требуются не энциклопедические, а скорее разнообразные. В игре требуется и угадать процесс или явление, и сообразить, о чем идет речь из последних мировых новостей, и угадать по фрагменту произведение искусства... Игры проводятся в шесть обычных туров и один блиц - из коротких вопросов. Все игры проводятся в будние дни по вечерам. Подробности и расписание здесь https://vk.com/mzgb_vldmr

«Квиз, плиз» во Владимире - это франшиза популярной сетевой игры, в которую играют по всей России и даже в мире. Игра тоже командная, но здесь сделан упор на современность и знания в абсолютно разных темах и сферах. Здесь часто бывают тематические игры - например, все вопросы посвящены кино (или даже одному популярному сериалу). Подробности и запись на игры здесь https://quizplease.ru/schedule

Интерьеры квестов бывают весьма своеобразны. Фото: Павел Клоков

КОНКРЕТНО

Стоимость участия во всех интеллектуальных играх - 250-300 рублей с человека.

Карты на стол! Настолки, я сказал!

Современные настольные игры - это сложные интеллектуальные стратегии, многоходовки на несколько часов, требующие и логики, и знаний, и умения «читать» психологию других игроков. Самые популярные - «Манчкин» и «Каркассон», но вообще их существуют сотни.

Объективно говоря, для игры в настолки специального помещения и организации не требуется, играть можно хоть дома. Возможно, этим и объясняется малое число мест для настолок во Владимире (мы нашли только одно).

На самом деле дома или в офисе играть не слишком удобно. Во-первых, число участников может быть довольно велико, человек десять или больше, а много ли у нас квартир, где свободно разместится за столом такая толпа? Во-вторых, настолки дорогие. Средняя цена игрового комплекта (карты, фишки и игровое поле) - 1500 рублей. Плюс к ним постоянно выходят дополнения, да и приедается одна и та же игра, а новую на каждую неделю не особо купишь, да и куда их потом девать?

В общем, в «общественном пространстве» для игры в настолки есть смысл. Мы нашли только одно такое место, которое работает постоянно (если знаете еще, пишите в комментариях). Это антикафе Rabbit Hole - «Кроличья нора» (Владимир, ул. Большая Московская, 16 (вход в арку). День настольных игр там проходит по четвергам, настолки выдают, хорошее настроение надо приносить с собой. Вход стоит 120 рублей. Там же, кстати, можно сыграть в спортивный покер и приставки Xbox 360 +Kinect и Play Station 3 и 4.

А настоящий празник настолок во Владимире проходит во время книжных фестивалей «Бу!Фест». Вот тогда день или два во время фестиваля можно играть в самые разные настольные игры - для детей и для взрослых.

Город засыпает, просыпается Мафия!

Игру «Мафия» - так называемая «салонная», то есть не требуется ничего, кроме участников и простейшего реквизита: карты или спички и место где сидеть. Иногда играют при свечах, но это для эстетов. По общепринятой легенде, придумал «Мафию» в 1980-е годы студент МГУ, и в первую, базовую версию играли студенты в коридорах университетских общежитий. С тех пор игра усложнилась, расползлась по миру, по ней даже проводят состязания.

Во Владимире в «Мафию» можно поиграть в антикафе «На чердаке» (улица Кремлёвская, дом 10), и по записи в «Квесты на Батурина». Какого-то стабильного расписания нет, когда будет следующая игра, нужно каждый раз уточнять. Стоимость 150-250 рублей с человека.

Квест приключений на свою... голову

Одно из самых популярных развлечений, наряду с «Что? Где? Когда?». Квесты-комнаты устроены примерно по одному принципу - вас запирают в помещении, из которого надо выбраться за час. Для этого надо найти ключи, идя по подсказкам - такая компьютерная «бродилка» в реальности. Нужно не только думать головой, но и много что делать руками - лазать в потайные ящики, собирать головоломки, нестандартно применять привычные предметы... Главное в квесте идея - изначальная постановка задачи может быть и фантастической (вы в далеком будущем, где роботы победили человека), и совершенно земной (вы жертва мафии, которая должна выбраться из кровавого подвала). И, конечно, антураж: чем эффектнее декорации, тем популярнее квест.

Франшизы знаменитой «Клаустрофобии» - самого популярного квеста России - во Владимире нет, зато есть больше десятка альтернатив. Варианты и для детей, и 16+, куда без взрослых не пустят.

Более-менее полный список владимирских квестов можно найти здесь https://vladimir.topkvestov.ru

Стоимость за одну игру 2000-2500 рублей, число участников от 2 до 6.

Наука ближе, чем вы думаете

Еще один способ «прокачать мозги» во Владимире, на этот раз бесплатный. Информационный центр по атомной энергии ИЦАЭ регулярно проводит интереснейшие научно-популярные мероприятия. Причем часто в нетрадиционном формате.

Нет, обычные лекции - когда приглащают известного ученого, и он по возможности доступным языком рассказывает про последние достижения физики, химии и прочих наук. Но чаще придумывают что-нибудь интересненькое.

Например, «Научный суд» - это когда обвинитель и защитник выясняют, возможен ли с физической точки зрения тот или иной персонаж. «Подсудимым» уже были Дед Мороз, Змей Горыныч, Капитан Марвел и другие герои книг, мифов и легенд.

В этом году благодаря ИЦАЭ Владимир присоединился к «Открытым лабораторным» - викторинам на знание разных областей наук. Последняя «лаба», по химии, прошла этой осенью.

Одно из самых знаменитых мероприятий ИЦАЭ - «Атомный велопробег», он проходит ежегодно, все желающие получают дозиметры и меряют радиацию в популярных местах города.

Еще бывают квесты, игры в «Что? Где? Когда?», научные шоу, а с 21 по 24 октября во Владимире пройдет грандиозный «Фестиваль науки».

Информацию о мероприятиях ИЦАЭ можно получить на сайте https://vladimir.myatom.ru/