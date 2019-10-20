Во Владимире будет бесконечно много науки

Такой грандиозный набор научно-популярных мероприятий во Владимире пройдет, пожалуй, впервые. С 21 по 24 октября владимирский информационный центр по атомной энергии проводит научный фестиваль «Бесконечность», приуроченный к 8-летию со дня создания ИЦАЭ - эта дата приходится на 21 октября.

Четыре дня на разных площадках будут выступать приглашенные ученые и деятели науки с лекциями и мастер-классами на самые разные темы, объединенные одной тенденцией - «Бесконечность». Тема немножко расплывчатая, зато всеобъемлющая - бесконечна вселенная, бесконечно познание, и того, чего мы еще не знаем, тоже бесконечно много.

Все лекции будут научно-популярными, то есть ученые постараются рассказать о современной науке так, чтобы для понимания не требовалось ничего сверх школьной программы, но при этом не упрощать: иначе можно ввести слушателей в заблуждение.

21 октября - об искусственном и естественном интеллекте

Фото: ИЦАЭ

Кстати, умению понимать и воспринимать научную информацию будет посвящен мастер-класс доцента кафедры маркетинга МГУ, кандидата биологических наук Дениса Андреюка. Он расскажет, как заинтересовать школьников наукой и не дать им разочароваться в познании. Еще в день открытия фестиваля Денис Андеюк расскажет о соотношении коллективного и искусственного интеллекта. Вопрос при современных технологиях интересный - например, у всех интересующихся на слуху история, как нейросеть «Наташа», которая якобы умеет делать на заказ мобильные приложения, оказалась тысячей индийских программистов на аутсорсе.

22 октября - о парадоксах «Звездный войн»

Доктор Колумбийского университета (США), старший научный сотрудник Лаборатории астрофизики и космологии Балтийского университета им. И. Канта Валериан Юров прочтет лекцию о бесконечности вселенной и расскажет о математических и физических парадоксах: как детская задача о двух монетках поставила в тупик двух величайших математиков – и как их впоследствии оправдала современная физика; какое правило популярного американского реалити-шоу перессорило знаменитых математиков мира и почему бесконечность бывает разная.

И он же разберет с научной точки зрения «Звёздные Войны»? Как вышло, что во Вселенной с таким количеством миров так мало технологий, а особыми умениями обладает лишь незначительное количество людей? В чем парадокс мидихлориан и чем объяснить печальную судьбу планеты Татуин?

Фото: ИЦАЭ

22 октября - Научный суд над супергероями

Фишка ИЦАЭ - разбор вымышленных героев с точки зрения науки. «Прокурор» утверждает, что существование этого персонажа никак невозможно, а «адвокат» пытается его научно обосновать. На этот раз подсудимыми станут герой древнегреческих мифов Циклоп и Капитан Марвел из одноименной вселенной.

23 октября - про кофе как науку

Ценители кофе смогут узнать всё о своём любимом напитке на научно-популярном ток-шоу «Научный холодильник: кофе». Ученые расскажут даже, по каким физическим принципам действует кофеварка.

24 октября - все в кучу

В последний день фестиваля пройдёт первая «Научная Печа-Куча», где учёные выступят с блиц-докладами на темы, актуальные в разных сферах науки.

Вход на все мероприятия свободный.

Фото: ИЦАЭ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Он брал интервью у Хейердала и Маркеса

Специальный гость научного фестиваля - вице-президент «Ассоциации полярников», автор серии книг, посвящённых северным экспедициям, полярник Владимир Стругацкий. Он выступит в лектории ВСМЗ «Географическая солянка» и расскажет о своих экспедициях на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане. Владимир Стругацкий был знаком с культовыми фигурами 20 века - он играл в настольный теннис с Владимиром Высоцким, брал интервью у Тура Хейердала, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, виделся с Габриэлем Гарсиа Маркесом.

Встреча пройдет в Палатах 24 октября в 18.00, вход по бесплатным билетам, которые надо заранее получить в кассе музея-заповедника.

А накануне, 23 октября, в Финансовом университете в 12.00 пройдет лекция Владимира Стругацкого «О походе на атомном ледоколе «50 лет Победы».