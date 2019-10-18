«Киномакс-Буревестник» приглашает владимирцев смотреть кино с комфортом

Праздничное открытие зала на 298 мест, где будут проходить зрелищные и громкие премьеры, состоялось 17 октября. Сказочная фотозона, яркие воздушные шары и попкорн со сладкой ватой в подарок гостям от «Киномакс-Буревестник» помогали взрослым и детям забыть о заботах и наслаждаться отдыхом в предвкушении кино, а символическую красную ленточку перерезали директор областного департамента развития торговли .предпринимательства и сферы услуг Тимур Рамазанов и начальники управления культуры и туризма администрации Владимира Алина Ведехина.

В обновление самого большого зала кинотеатр вложил десять миллионов рублей. Благодаря инвестициям в кинозале появился новый изогнутый экран пятнадцать восемь метров с серебряным покрытием, благодаря которому изображения стало еще более сочным, глубоким и контрастным, а новая система Dolby Digital EX обеспечивает чистый звук, который словно окружает, и кажется, что ты действительно оказался в волшебном лесу или посреди битвы. Убедиться в этом смогли зрители на премьерном показе «Малифисенты».

- Ты словно погружаешься в происходящее, кажется, что сейчас сам полетишь вместе с героями, а вода оказывается настолько к себе, что боишься намокнуть. В такие моменты понимаешь: мы живем в будущем, - призналась Елена Самойлова, пришедшая на показ вместе с подругой.

Поразили владимирцев и невероятно удобные кресла: просторные, с высокими подлокотниками и послушно откидывающимися назад, когда опускаешься в них. Теперь смотреть кино в реконструированном зале будет удобно людям любого роста и комплекции: расстояние между креслами и подъем между рядами значительно увеличили и даже очень высоким зрителям теперь не придется думать, как разместить ноги, не задевая кресло впереди сидящего.

- Новый кинозал действительно впечатляет, он преобразился и стал еще удобнее! С удовольствием буду сюда приходить, - отметила Алина Ведехина.

Прийти в единственный в регионе зал такого уровня можно будет не только за киноновинками, но и за музыкой, документальными фильмами и театральными постановками, которые оживают на большом экране. Уже в ноябре владимирцев ждет показ музыкальных шоу с мировыми звездами. Кстати, несмотря на все улучшения и обновления, поднимать цену на билеты не будут, и каждый сможет насладиться новинками в комфортном зале.