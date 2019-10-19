Как владимиро-суздальские казаки трех императоров от Наполеона спасли

Для корреспондента «КП»-Владимир» книга «Казачий мильпардон» стала 16-й по счету. Но если предыдущие изданные в России, Франции и США, были сказками для детей разных возрастов, то эта – художественно-историческая.

Книга была закончена 16 октября. Это важно, именно к этой дате автор очень старался успеть - ради символизма. Чтобы поставить точку в канун знаменательной даты в истории русской армии вообще и русского казачества в частности. Ведь история посвящена тому, как 17 октября 1813 года во время Битвы народов под Лейпцигом наша казачья сотня Его Величества Лейб-гвардии казачьего полка спасла от позора пленения сразу трех императоров, разметав в кровавой схватке кирасиров (тяжелая кавалерия) Наполеона.

В итоге российский император Александр I, император Австрии Франц I и наследный король Пруссии Фридрих Вильгельм III остались целыми и невредимыми. В память об этом в Лейпциге возвели храм Русской воинской доблести. Об этом и рассказывает книга.

Она художественная, хоть сюжетно и базируется на исторической фактуре. Действие начинается в наши дни, в пригороде Парижа Корбевуа, на улице Сен-Гильем, где находится музей казаков того самого полка.

Некий злодей крадет из музея неприметный артефакт, с помощью которого планирует отправить в прошлое специалиста-«биатлониста». Если не получилось взять императоров в плен, то ликвидировать их – тоже вариант.

На перехват стрелку отправляют четверку не менее серьезных спецов из состава суздальского казачества. Да, в Суздале и была, и сейчас есть довольно крупная казацкая диаспора.

Во всех книгах Мещерякова главными героями всегда выступают реально существующие люди (в том числе и дети), живущие в реальных городах и ходящие по реально существующим улицам. Вот и в новой книге реальны не только казаки из Суздаля, но и парижские кафе, отели, указаны реальные цены на поезд Париж-Лейпциг и т. д.

Что касается четверых казаков, то каждый из них вполне самостоятельная боевая единица. Все из советского/российского офицерства. Искусство рукопашного боя, умение стрелять как из любого вида стрелкового оружия, так и из зенитного орудия, ПЗРК... Умение водить практически все виды бронетехники, вертолет, спецы по маскировке, минированию, включая установку мин-ловушек и неизвлекаемых мин. И это, уверяет автор, очень близко к правде жизни - его прототипы, суздальские казаки, именно таковы.

В книге присутствуют факультативные моменты - вставки-отсылы на реальную фактуру, несмотря на фантастическое содержание романа. Например, казаки попадают в Мир безумного метро, спустившись в парижскую подземку на станции «Сталинград». На самом деле в столице Франции есть станции метрополитена «Крым», «Севастополь».

Или - казаки скачут в контратаку, крутя над головами шашками. Это и называлось у наших предков (начиная с тех, кто бросался на врагов с мечами) «очертя голову». То есть бойцы, вращая над головой клинок, очерчивали его кончиком невидимый круг-оберег, дабы избежать погибели или лютых ран.

Для того, чтобы жанре художественно-исторической фантастики использовать абсолютно реальные фактурные вставки, во время работы пришлось перелопатить тонны литературы.

На вопрос, а нужна ли такая книга, четко ответил военный историк полковник Владимир Марковчин: «О том периоде европейского похода русской армии написано крайне мало. И эта книга, когда выйдет из типографии, будет у меня на книжной полке».

Книга называется «Казачий мильпардон или привет вам, шельмы, из Суздаля». В переводе с древнегерманского «skelmo» - «достойный смерти».

В книге около двухсот страниц, несколько информативных иллюстраций. Стоить книга будет вряд ли дороже 200 рублей.

КСТАТИ

Книги Александра Мещерякова издавали и за границей. «Лис, шагающий поодаль» - во Франции (заказчиком выступил директорат международной компании), «Потерянные улыбки» - на юге США (заказчиком выступил глава клана Эскамильо).