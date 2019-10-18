Александровцы воплощают мечты вместе с фондом «ЭкоЛайн-Будущее»

Фонд развития социальных инициатив «ЭкоЛайн-Будущее» помогает неравнодушным жителям Александровского района сделать малую родину еще более зеленой и цветущей, а жизнь – ярче и интереснее. Грантовый конкурс, который проводит фонд, уже помог реализовать горожанам и организациям шестнадцать разнообразные проектов. При поддержке фонда проходят фестивали, объединяющие разные народы и помогающие лучше понять традиционную культуру, появляются новые аллеи, открываются кружки для детей, спортивные площадки, проходят увлекательные занятия и волонтерские акции, в которых с увлечением принимают участие дети и взрослые. Грантовая программа «ЭкоЛайн-Будущее» продолжает работать и в октябре еще три проекта стали реальностью.

Спорт для всех

Для подопечных психоневрологического интерната поселка Балакирево спорт – это не просто тренировки, а возможность выйти из комнаты, пообщаться и возможность проявить себя. Настольный теннис для многих из них – любимый вид спорта. Именно поэтому сотрудники Балакиревского психоневрологического интерната подготовили проект «Я уверен в своих возможностях», ставший победителем третьего грантового конкурса фонда «ЭкоЛайн-Будущее». Благодаря поддержке фонда и гранту в размере сто тысяч рублей в интернате появилась современная и удобная теннисная площадка с новым теннисным столом, торжественное открытие которой состоялось 15 октября, был отремонтирован навес над кортом и закуплено необходимое оборудование. По задумке авторов проекта заниматься на ней будут заниматься активные подопечные интерната и проходить соревнования.

- Мы уверены, что общение с другими спортсменами вдохновит наших подопечных на новые свершения, - отметила Регина Бровкина, психолог Балакиревского психоневрологического интерната и один из авторов проекта.

Первые состязания по настольному теннису между командами Балакиревского и Собинского психоневрологических интернатов уже состоялись, и победила дружба.

- В нашем поселке спорт в почете, мы поддерживаем все начинания в области спорта, и с благодарностью принимаем помощь для развития физической культуры и пропаганды здорового образа жизни. Спасибо таким организациям, как фонд «Эколайн-Будущее», - отметил на открытии корта Сергей Данилов, глава администрации поселка Балакирево.

Не останавливаясь на достигнутом, команда Балакиревского психоневрологического интерната плданирует и дальше участвовать в конкурсах социальных проектов фонда «ЭкоЛайн-Будущее». Они мечтают подарить своим подопечным возможность заниматься и другими видами спорта и обустроить спортивную площадку для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Заботиться об экологии с детства

Сегодня проблема экологии стоит как никогда остро и в экологической библиотеке города Александрова решили научить заботиться о природе и малышей. На средства гранта сотрудники создали лабораторию, где на мини-уроках дошколята больше узнают об окружающем мире и пробуют сами проводить опыты. 16 октября в библиотеке прошло четвертое занятие в рамках реализации социального проекта III Конкурса Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» для ребятишек из детского сада №2 города Александрова. На уроке дошколята узнали, какое место в современном мире занимает мусор, чем он опасен для природы и почему важно его научиться правильно сортировать и перерабатывать его. Малыши не только соревновались, на скорость очищая «лесную полянку» от брошенного людьми хлама, но и учились из ненужных упаковок создавать забавные поделки и игрушки. На глазах упаковка из перепелиных яиц обретала вторую жизнь, превращалась в забавную гусеницу и радуя ребятишек.

- Главная задача нашего занятия – донести до детей, что нигде нельзя мусорить: ни в городе, ни в лесу, ни в поле, ни у реки. Надо научиться убирать за собой, тогда не будет стихийных свалок. Нас уже посетили воспитанники четырех детских садов, впереди итоговое занятие – конкурс творческих работ из подручных средств, из природного материала, рисунков, которые станут иллюстрациями к работе лаборатории на базе нашей библиотеки. Мы очень благодарны фонду «ЭкоЛайн-Будущее» за поддержку нашей идеи и за возможность ее реализовать, - призналась автор соцпроекта, библиограф Светлана Маслова.

Прикоснуться к истокам

Многие родители беспокоятся, что их подросший ребенок не читает книг ,предпочитая игрушки в телефоне. Как исправить ситуацию придумали в библиотеке семейного чтения города Александрова. Их проект «Активнее читай - мир узнавай», ставший одним из победителей третьего конкурса проектов фонда «Эколайн-Будущее», помогает младшеклассникам окунуться в удивительный мир книг. 16 октября на очередном занятии в рамках этого проекта – «Русские посиделки» - ученики четвертых классов прикоснулись к истокам русской культуры – фольклору. Благодаря интерактивной доски с проектором ,приобретенной на средства гранта, дети с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины о сказках, потешках и былинах, ведь ответы буквально оживали от их прикосновений на «волшебной» доске. Разбивгшись на команды, школьники боролись за право первыми открыть виртуальный ларец с сокровищами, наперебой читали скороговорки, угадывали героев былинного эпоса, называли сказочные предметы и даже называли русские народные игры. Порадовало четвероклассников и завершившее веселый урок выступление певца и гусляра Андрея Фролова, исполнившего под аккомпанемент на гуслях песню собственного сочинения. Став еще одним победителем грантового конкурса фонда «ЭкоЛайн-Будущее», он смог приобрести гусли для детского ансамбля, и сегодня обучает школьников игре на народном инструменте.

- Фонд и дальше будет поддерживать тех, кто прилагает усилия, направленные на объединение людей для благо родного города, создает проекты для социализации и развития людей с особыми потребностями, заботятся о том, чтобы родной город стал еще красивее и уютнее, - заверила Елена Каниболоцкая, директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее».