«Главное - дать радость и тепло детям»

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» на прошлой неделе подвел итоги конкурса «Лучшая УК и ТСЖ». Этот конкурс должен был привлечь внимание к проблеме задолженностей по коммунальным платежам, а также поощрить своевременную их оплату. Представители «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали лучшие с их точки зрения управляющие компании и ТСЖ и в награду за их отличную работу пообещали установить новые, современные, комфортные и, самое главное, безопасные детские площадки.

«Победа показалась чудом»

Среди лучших оказалась и УК ООО «Жилищная компания», которая обслуживает 27 домов в микрорайоне Юрьевец. Управляющая компания своевременно оплачивала все платежи и не имела задолженности. Кроме того, в «ЭнергосбыТ Плюс» отметили энергоэффективность ведения хозяйства руководством УК. Во многих домах стоят современные приборы учета.

- Мы надеялись на победу до последнего, - сказал Николай Угодин, директор ООО «Жилищная компания». - И все равно победа показалась чудом. Детскую площадку здесь ждали очень давно. До этого тут, по сути, и не было ничего — пара горок, лабиринт…

При этом надо понимать, что двор, в котором 16 октября состоялась торжественная церемония открытия детской площадки, установленной силами Группы «Т Плюс», объединяет сразу шесть домов по улице Михалькова - №1, 1А, 1Б, 1В, 3Б и 3В. Живет в них около двух тысяч человек. И во многих семьях дети есть. Плюс рядом находится школа искусств. Дети оттуда тоже часто гуляют в этом дворе.

- Старая площадка давно пришла в негодность, - рассказала старшая по дому №3В Тамара Попова. - Кому мы только не писали, чтобы нам сделали новую. И никто ничего не делал. Поэтому, конечно, огромное спасибо Группе «Т Плюс» за то, что они для нас сделали. Дети вон с утра спрашивали, можно ли им посидеть на качелях и каруселях.

Малышня и вправду еще до открытия облюбовали новенькие конструкции: катались на качелях и каруселях, залезали на паровозик, горку и стенки. А уж когда во время церемонии появился клоун, начали запускать пузыри, конфетти, восторгу не было предела.

Новую площадку во дворе ждали около 15 летФото: Алексей Метелкин

Поднять статус УК

- Мы очень надеемся, что это детская площадка доставит много радости детям и поднимет настроение их родителям, - сказал во время церемонии открытия директор владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский. - В конце концов, именно для этого мы и запустили этот конкурс на «Лучшую управляющую компанию и ТСЖ». Кроме того, безусловно наша акция призвана поднять статус тех управляющих компаний, которые мы отмечаем.

Стоит также отметить, что это не первая и не последняя детская площадка, которая была установлена во дворах Владимира и Владимирской области. Конкурс проводится второй год подряд. В прошлом году силами Группы «Т Плюс» похожие площадки появились в Юрьев-Польском и Владимире. В этом году уже появилась площадка в одном из дворов на улице Растопчина. Всего же в 2019 году компания принесет радость в пять дворов региона.

СКАЗАНО

Заместитель главы администрации Ленинского района Леонид Фоменко:

- Очень приятно, что такая сильная компания поворачивается в сторону жителей. Только вместе мы можем делать настоящее добро и поднимать наш город в сфере благоустройства. Так что спасибо компании «Т Плюс» за то важное дело, что они делают!