2019-10-19T17:28:50+03:00
Происшествия

Семья из Мурома упала в каньон с электрического велосипеда во время отдыха в Турции

Младшая дочь Сугробовых, пятилетняя Маша, от полученных травм скончалась в больнице
Алена Смирнова
Поделиться:
Комментарии: comments22
Семья Сугробовых всегда отдыхала вместеСемья Сугробовых всегда отдыхала вместеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Трагедией обернулся отдых для семьи из города Муром Владимирской области. Дмитрий и Екатерина Сугробовы вместе с 5-летней дочерью Машей и 10-летним сыном Лешей приехали на отдых в Турцию. По сообщению турецких СМИ, чета остановились в одном из отелей района Кемер. Решив провести всей семьей самостоятельную экскурсию в каньон Гейнюк, Сугробовы взяли в аренду трехместный электрический велосипед. На нем они поехали по горной дороге.

В один момент велосипед вместе с пассажирами упал в каньон. Что стало причиной – пока не ясно. По некоторым данным, глава семейства потерял управление.

Дмитрий, Елена и их сын Леша практически не пострадали, а маленькая Маша получила тяжелые травмы. Мария Сугробова скончалась от ран, несовместимых с жизнью, в городской больнице Кемера.

Походы, лыжи и горы

Дружная семья Сугробовых всегда любила активный отдых. Стоит только посмотреть снимки в социальных сетях семейной пары. На фотографиях Сугробовы летом выбираются в лес с палатками, зимой катаются на лыжах, взбираются на горы, путешествуют.

. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«На этот раз покатались на байдарках по Пустынским озёрам в Арзамасском районе. Отличная компания, красивая природа, спортивные игры, ночь у костра и ещё много позитивных впечатлений», – написал на своей странице глава семейства 30 июля.

На фото, которым Дмитрий сопроводил публикацию, семья плывет по водной глади на резиновой лодке. Чета в полном составе: Дмитрий держит одно весло, Екатерина и маленькая Маша придерживают второе (кроха при этом сидит в ярко-рыжем спасательном жилете), старший сын Алексей поднял большой палец вверх и позирует на камеру. Все улыбаются и, видно, счастливы.

. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Они всегда все делали вместе, - в слезах по телефону рассказала «Комсомольской правде» сестра Дмитрия Елена Быстрова. – Любители спорта и путешествий – это как раз про Сугробовых. Детям Дима и Катя прививали активный и здоровый образ жизни: старший Алексей у нас хоккеист, маленькая Машенька занималась плаванием и гимнастикой. Брат с супругой всегда следили, чтобы дети были в безопасности. А в эту треклятую Турцию они каждый год вместе летали! Ничто же не предвещало беды…

"Это какая-то злая шутка"

По словам Елены, в тот злополучный день маленькая Маша упала головой на камень.

- Когда все случилось, Дима взял Машеньку на руки, выбрался из каньона на дорогу, по которой, к счастью, проезжала машина. На ней она добрались до больницы. Там врачи долго боролись за жизни нашего маленького ангелочка, сделали операцию, но все было тчетно. Она умерла. Завтра брат, Катя и Леша прилетают в Москву, а Машеньку нам другим рейсом вышлют. Как такое могло случиться? На Диме, Кате и старшем сыне Леше – ни царапины, их в тот же час из больницы выписали, а Маша… Это какая-то злая шутка.

. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас, как сообщают турецкие СМИ, тело 5-летней Маши доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском
Появились эксклюзивные свидетельства выживших во время ЧП на золотодобывающей артели. В краевую больницу доставили четырех пострадавших, попавших в ледяную волну [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
17-летняя певица из Владимира попала в команду к Полине Гагариной на шоу "Голос"
В Вязниковском районе открыли мемориал героям, не вернувшимся с войны
Мэрия обжалует штраф в полмиллиона за надпись "Я люблю Владимир"
Во Владимире тушили пожар в многоквартирном доме
Аудитор Светлана Орлова раскритиковала администрацию Владимирской области за долгострои
Во Владимирской области выбрали лучшую автоледи в возрасте 70+
К решению ситуации в Вековке, где без отопления остались 1,5 тысячи человек, подключилась прокуратура
Троих жителей Владимирской области осудят за езду в нетрезвом виде
Во Владимирской области уничтожили 6,5 тонн санкционки
Во Владимире пройдут Дни армянской культуры
В Кольчугино пройдет фестиваль "Театральная провинция"
Жителей Владимирско области приглашают написать этнографический диктант
Для почтальонов Владимирской области закупят устройства для отпугивания собак
На железнодорожном вокзале во Владимире меняют плитку
В Суздальском районе перекрыт крупный канал поставки контрафактного алкоголя
Иван Алтухов стал заместителем председателя комитета по образованию ЗС Владимирской области