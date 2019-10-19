Семья из Мурома упала в каньон с электрического велосипеда во время отдыха в Турции

Трагедией обернулся отдых для семьи из города Муром Владимирской области. Дмитрий и Екатерина Сугробовы вместе с 5-летней дочерью Машей и 10-летним сыном Лешей приехали на отдых в Турцию. По сообщению турецких СМИ, чета остановились в одном из отелей района Кемер. Решив провести всей семьей самостоятельную экскурсию в каньон Гейнюк, Сугробовы взяли в аренду трехместный электрический велосипед. На нем они поехали по горной дороге.

В один момент велосипед вместе с пассажирами упал в каньон. Что стало причиной – пока не ясно. По некоторым данным, глава семейства потерял управление.

Дмитрий, Елена и их сын Леша практически не пострадали, а маленькая Маша получила тяжелые травмы. Мария Сугробова скончалась от ран, несовместимых с жизнью, в городской больнице Кемера.

Походы, лыжи и горы

Дружная семья Сугробовых всегда любила активный отдых. Стоит только посмотреть снимки в социальных сетях семейной пары. На фотографиях Сугробовы летом выбираются в лес с палатками, зимой катаются на лыжах, взбираются на горы, путешествуют.

«На этот раз покатались на байдарках по Пустынским озёрам в Арзамасском районе. Отличная компания, красивая природа, спортивные игры, ночь у костра и ещё много позитивных впечатлений», – написал на своей странице глава семейства 30 июля.

На фото, которым Дмитрий сопроводил публикацию, семья плывет по водной глади на резиновой лодке. Чета в полном составе: Дмитрий держит одно весло, Екатерина и маленькая Маша придерживают второе (кроха при этом сидит в ярко-рыжем спасательном жилете), старший сын Алексей поднял большой палец вверх и позирует на камеру. Все улыбаются и, видно, счастливы.

- Они всегда все делали вместе, - в слезах по телефону рассказала «Комсомольской правде» сестра Дмитрия Елена Быстрова. – Любители спорта и путешествий – это как раз про Сугробовых. Детям Дима и Катя прививали активный и здоровый образ жизни: старший Алексей у нас хоккеист, маленькая Машенька занималась плаванием и гимнастикой. Брат с супругой всегда следили, чтобы дети были в безопасности. А в эту треклятую Турцию они каждый год вместе летали! Ничто же не предвещало беды…

"Это какая-то злая шутка"

По словам Елены, в тот злополучный день маленькая Маша упала головой на камень.

- Когда все случилось, Дима взял Машеньку на руки, выбрался из каньона на дорогу, по которой, к счастью, проезжала машина. На ней она добрались до больницы. Там врачи долго боролись за жизни нашего маленького ангелочка, сделали операцию, но все было тчетно. Она умерла. Завтра брат, Катя и Леша прилетают в Москву, а Машеньку нам другим рейсом вышлют. Как такое могло случиться? На Диме, Кате и старшем сыне Леше – ни царапины, их в тот же час из больницы выписали, а Маша… Это какая-то злая шутка.

.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас, как сообщают турецкие СМИ, тело 5-летней Маши доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.