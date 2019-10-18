Мемориал в честь визита Ленина во Владимир обязаны восстановить по суду

Восстановление, да за бюджетный счет, ленинского мемориала? В современной России дело не то чтобы неслыханное, но точно спорное. Однако владимирские власти будут вынуждены найти деньги на реставрацию такого памятного, но захолустного места на задворках Центрального рынка.

Там на бывшей Ново-Конной площади, а ныне улице 10 лет Октября, прячется белая бетонная стена, три поддельных бревна и небольшой островок тротуарной плитки. Еще 30 лет назад это была стела в память о доме, где Владимир Ульянов дожидался товарища — марксиста Николая Федосеева. Дело было в 1893 году. Встреча так и не состоялась: Федосеева в тот день не выпустили из заключения, а будущему вождю мирового пролетариата пришлось вернуться на вокзал и покинуть город. Это был единственный визит Ильича во Владимир, поэтому в советское время с ним носились, как с писаной торбой.

Ныне редкий энтузиаст еще водит экскурсии этим путем, а к стеле, кажется, перестали захаживать даже хулиганы. Буквы с мемориала давно украли; бревна, имитировавшие сруб того дома, рассыпались. Изредка стелу белят, закрывая более современные надписи. Но порядок сюда, похоже, придет.

Когда-то мемориал был даже разрисован вандаламиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- 2-3 года назад областная инспекция, курирующая объекты культурного наследия, пошла в суд с требованием привести памятное место в надлежащее состояние. Мемориал остается в реестре памятников: не нам его оттуда исключать. Фемида приняла решение, что средства и силы для проведения реставрационных работ мы должны предусмотреть. Но у администрации Владимира немало острых проблем, которые нуждаются в бюджетных тратах. Проблем много, а городской бюджет — более чем напряженный, - прокомментировал Александр Карпилович, начальник управления общественных связей и СМИ мэрии.

По словам Карпиловича, «оранжевый дом» обязан реагировать на судебное решение, поэтому управление ЖКХ обратилось в городской Совет, чтобы при рассмотрении бюджета будущего года к вопросу ремонта стелы вернулись. На днях прилегающую территорию привели в относительный порядок: спилили кусты и даже деревья, которые проросли сквозь плитку. Но весной поросль снова пробьется.

- В судебном решении речь идет именно о реставрации. Гражданские активисты из организации «Культурный патруль», писавшие в мэрию, уже отметили, что коммунальные предприятия порядок навели. Но проект, который прошел все экспертизы, предусматривает выделение 8,5 млн рублей. Сколько в реальности сможем выделить на это решение, покажут возможности бюджета, - уточнил Александр Карпилович.

СПРАВКА «КП»

Дом с мезонином, где около 5 часов Ленин прождал единомышленника, снесли в 1925 году из-за ветхости. В 1970 году здесь появилась стела к 100-летию со дня рождения вождя. Ее автор - владимирский архитектор Ольга Гусева. В верхнем левом углу значится год приезда Владимира Ленина – 1893 г. Исчезнувший фрагмент сруба напоминал о том, что домик на этом месте был неприглядным, а само место — тихим, что и нужно было революционерам. А на стене красовалась надпись «Здесь был В.И. Ленин, приезжавший для встречи с Н.Е. Федосеевым».