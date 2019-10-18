«Залез на балкон третьего этажа, чтобы поймать вора»: лучшим участковым Владимирского области стал Артем Хрисанфов

Капитан полиции Артем Хрисанфов одержал победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019», который ежегодно проводится совместно с «Комсомольской правдой». Участковый уполномоченный 3 отдела полиции города Владимира рассказал о своей бурной службе.

За 7 лет работы в полиции он не раз сидел в засаде, вычислял и уличных хулиганов, и опасных преступников, которые орудовали в городе. А недавно залез на балкон третьего этажа, чтобы задержать вора.

- Мужчина, которого подозревали в воровстве, сидел в своей квартире и не открывал нам дверь — делал вид, что его нет дома. Но нам было известно: квартиру он не покидал. Чтобы задержать мужчину, пришлось забираться на балкон. В балконных дверях вместо стекол была пленка, я сорвал ее и прошел в квартиру, - говорит участковый уполномоченный Артем Хрисанфов. - А однажды я просидел в засаде несколько ночей, чтобы поймать преступника, который расклеивал на домах оскорбительные листовки в адрес старшей по дому.

Со словам 33-летнего капитана полиции, он уже за два дня до объявления результатов понял, что выиграл региональный конкурс. Голосовать или ставить «лайки» можно было на сайте УМВД по Владимирской области. Артем Хрисанфов набрал 2818 голосов, на втором месте с 1223 голосами Татьяна Стародубцева из Судогодского района и на третьем — Николай Бугаков из Коврова, он набрал 744 голоса.

- Конечно, отрыв был виден, я обрадовался победе. Выиграть в областном конкурсе — большая ответственность. Это значит, что я буду представлять Владимирскую область на Всероссийском этапе. Но такого чувства, что я покорил какую-то вершину, нет. Ведь моя главная задача — пресечь преступления и помочь людям. На моих участках — это улица Куйбышева и коллективные сады — меня знает каждый житель. В любое время суток ко мне может обратится любой человек как в официальном порядке, так и на доверительных отношениях, - отмечает Артем Хрисанфов.

Участковый уполномоченный имеет высшее юридическое образование — он закончил Владимирский юридический институт в 2010 году. Потом проходил военную службу в Ульяновске, а в марте 2012 года пришел на работу в полицию. Говорит, что сам выбрал карьеру — в семье Артема нет полицейских.

В свободное от работы время участковый увлекается парашютным спортом.

- Мне стало это интересно в 15 лет, я даже подрабатывал укладчиком парашютов, - улыбается Артем. - На моем счету скоро будет 700 прыжков с парашютом различной сложности!

ЗНАЙ НАШИХ!

Артем Хрисанфов будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября. Голосование традиционно пройдет на сайте издания “Комсомольская правда”. Напомним, что в прошлом году региональный этап конкурса выиграл Илья Рыжов, который был также из 3 отдела полиции по Владимиру.