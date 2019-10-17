2019-10-17T07:50:22+03:00
Общество

За что село Усолье получило Гран-при в конкурсе на самую красивую деревню?

Журналисты «Комсомолки» посмотрели на победителя, где 30 жителей сами собирают деньги на благоустройство
Елена Масленникова
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Храм Казанской иконы Божьей матери нуждается в ремонтеХрам Казанской иконы Божьей матери нуждается в ремонтеФото: Елена Масленникова
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Село Усолье стало самой красивой деревней Владимирской области в конкурсе 2019 года. Гран-при, который ему достался - 150 тысяч рублей. Мы решили посмотреть, чем так хорошо Усолье.

Первое, что впечатлило - дорога, которая ведет в Усолье. Она разбита так, что хочется пересесть в танк. Почти 4 километра изнурительной езды - где-то по щебенке, где-то по ямам и колдобинам со скоростью 20 километров в час. Зато на въезде в само село открываются потрясающие виды. С одной стороны красивые дома с ухоженными палисадниками, с другой - новая волейбольная, а за ней сразу детская площадка. Местные умельцы на входе в игровую зону поставили охранников: деда Мазая и зайцев.

Чуть дальше, рядом с храмом Казанской иконы Божьей матери, недавно появился мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне усольцах, а за ним аллея из голубых елей. Везде просто идеальная чистота. Сразу видно,что местные жители - заботливые хозяева.

- У нас есть Совет села. Мы каждый год собираемся и решаем, что будем делать. В этом году мы отремонтировали колодец, сделали себе концертную площадку - скамейки поставили и сделали крытую зону, высадили клумбы. Мы каждый год собираем по 50-60 тысяч рублей. Пенсионеры обычно сдают по 500 рублей, работающие - по 1000. Но людей не надо уговаривать. Все хотят жить культурно. Нам очень повезло с жителями, - рассказала староста Усолья Нина Герасимова.

В Усолье постоянно живут 30 человек. В основном пенсионного возраста. Но Усолье достаточно большое село: три улицы, 80 домов. И ведь заброшенных домов нет. Стоят красавцы, один краше другого, словно все они заселены. Москвичей мало, говорит Нина Герасимова, дачников немного. По выходным и по праздникам в дома своих родных, которых уже нет в живых, возвращаются дети и внуки. Именно поэтому дома находятся в отличном состоянии.

– Да дело не только в этом. У нас знаете сколько умельцев. Вот посмотрите, в этом доме живет местный житель, который каждый год радует нас своими новогодними символами. Вот мордашка хрюшки - год свиньи же, он сам сделал. А на этой березе скворечники в виде человечков. А рядом с новым колодцем летом сидел Емеля. Это мы все сами делаем, своими руками, - рассказала староста.

Есть у села и свои символы. На перекрестке двух дорог стоит домик зайчика-усольчика. Мягкий зверь всегда там. Он только на зимовку переселяется в дом местного жителя, чтобы не утратить презентабельный внешний вид.

Рядом с домом зайца находится гордость села - первый и единственный в области Музей Валенка. Здание отремонтировали недавно по региональной программе. Нина Федоровна говорит, что раньше Усолье славилось своим ремеслом - валять валенки, поэтому открытие Музея - своего рода визитная карточка села.

- Мой родственник передал мне рабочий шерстобитный станок. Ему больше 100 лет, но он работает. Мы собрали инструменты, которые раньше использовали при изготовлении валенок. Этой люльке тоже больше века. В ней лежит малыш-валеночек, - с умилением рассказывает Нина Герасимова.

Нина Федоровна проводит мастер-классы по изготовлению сувенирных валеночек. 15 минут - и пара готова. Посетить музей можно за символичную плату. Каждый сам решает, сколько денежек положить в валенок. Собранные деньги местные жители тратят на нужды села. Много средств уходит на восстановление храма. Замена одного среднего купола обошлась почти в 400 тысяч рублей. Замена креста - в 150 тысяч.

В целом же в Усолье быт такой же, что и в других селах. Скотину почти не держат. Только куры да козы. Этим летом по селу гуляли индюки, но их уже нет - зарезали и сьели.

Селяне довольны тем, как они живут. Зимой всегда можно проехать - дороги чистят. По вечерам и ночам всегда светло - фонари горят на каждом шагу. Разве что магазина нет, но 4 раза в неделю в село приезжают автолавки из Камешково. Скорая тоже приезжает быстро. В соседнем населенном пункте сейчас строится новый ФАП. По праздникам и выходным в Усолье всегда шумно. Родители приезжают вместе с детьми, поэтому скучно не бывает. Скоро Новый год. И голубые ели снова засверкают разноцветными огоньками. Вот такое оно — самое красивое село Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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