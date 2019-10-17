Владимирскую архитектуру упакуют в алюминиевую коробку со стеклянными вставками

Очередное историческое здание Владимира может навсегда потерять свой первоначальный облик. Фрунзенский районный суд, построенный в конце XIX века, решили зашить в модный ныне вентилируемый фасад - владельцам кажется, что стекло и алюминий будут смотреться лучше мрачного псевдорусского стиля. И это не первое здание, которое официальные ведомства решили "освежить" таким способом.

Фрунзенкский районный суд. Фото: Абсолют-проект

Вообще, изначально здание Фрунзенского районного суда изначально было жилым. Его строили для работников Владимирского централа. Районный суд перебрался сюда в еще в советское время, в 1990 году. Проект реконструкции еще в 2017 году создала владимирская фирма "Абсолют Проект", старательно складывающая свои работы в портфолио на собственном сайте. Судя по увиденным проектам, вентфасады - один из любимых материалов фирмы. Кроме суда, им уже практически полностью обшили здание советское здание института развития образования на улице Суздальской 1950-ых годов постройки, более известное как "Кванториум-33". Особенно достанется второй половине дома, выходящей на улицу Каманина, которая, по замыслу проектировщиков, должна быть зеркальным отражением дома-близнеца напротив. Оба этих здания раньше украшала крупная плитка "под каменные блоки". Раньше в этом районе казалось, что вы где в небольшом уютном немецком городке. Зачем было портить красоту?

Вообще, вентилируемые фасады сейчас лепят везде, где ни попадя. Ими обшивают новые и старые школы, детские сады, административные здания, банки, торговые центры и даже жилые дома. Завезли в Россию это ноу-хау из Китая, где тоже строят много, дешево и быстро. Технология оказалась настолько удачной, что вентфасады перекочевали в арабские страны и Африку, где китайские строители давно вытеснили местные фирмы.

Смысл идеи прост - вместо того, чтобы долго и упорно реставрировать фасад старого здания, его просто покрывают алюминиевыми панелями. А с советскими панельками еще проще, хозяева просто говорят, что им надоело серое уныние советского типового модернизма и лепят на дома фасады таких цветов, что в глазах рябит.

С цветами вообще отдельная история, у каждой конторы свои фирменные расцветки. Во владимирских судах, например, любят сочетания бежевого, коричневого и золотого, в который упакован "тихий ужас" современной владимирской архитектуры - здание областного суда. Видимо, внешний вид Фрунзенского районного суда хотят подогнать именно под этот стандарт, заменив премиальное золото на стекло. Получится, что остатки былой красоты будут выглядывать из модной упаковки, как кукла из коробки на полке супермаркета. Отметим, что в изначальном проекте нового облсуда на месте блестящих панелей были как раз стеклянные, но заказчика они не устроили.

Девять лет назад судебный департамент решил точно таким же образом осовременить здание нынешнего Ленинского районного суда, где до 2010 года квартировал областной суд. Здание начала XX века постройки с колоннами и фронтоном на входе, красивыми арочными окнами из красного кирпича, сначала выкрасили белой краской, а когда дожди начали смывать побелку, зашили в вентфасад. Тогда, видимо, фирменной бежево-коричнево-золотой расцветки еще не придумали, поэтому обновили суд панелями серого цвета.

Таким было здание Ленинского райсуда до "реставрации"Фото: Роман КОМОВ

Старое здание областного суда, как и Фрунзенская фемида, никогда не считался памятником архитектуры. Но историческое значение дома на Стрелецкой - бесспорное. Да и судьба у здания непростая. Строить его начали в 1914 года для владимирской учительской семинарии, но студентов дом на Стрелецкой так и не увидел. Революция помешала его достроить, до 1925 года здание точно пустовало. А вот в конце 1920-ых в здание семинарии въехал местный районный отдел НКВД, двор у конюшен стал расстрельной площадкой. Местные с радостью расскажут вам легенды о том ,как ночью по коридорам суда с заунывным стоном бродят души неприкаянных призраков.

С симпатичными колоннами и фронтономФото: Роман КОМОВ

Не обойдет стороной вентилируемый фасад городскую больницу № 5. Сначала ее изуродовали странной пристройкой с красным крестом, чтобы несчастный владимирец точно знал, что находится в этой высотке. Потом кому-то пришла в голову идея сделать перед входом в больницу крыльцо. Ступеньки при этом никуда не делись. Потом и без того невысокие потолки коридоров больницы "съел" подвесной потолок. Теперь еще появится вентфасад за 19,5 миллионов рублей. Все панели будут белого цвета. А вот старую аутентичную вывеску "Аптека" с торца здания уберут, лишив Доброе очередного советского артефакта. Кроме хозмага "Русич" живых музеев быта 1970-ых на востоке Владимире больше не осталось.

КСТАТИ

Архитекторы и проектировщики: «Вы просто не умеете ими правильно пользоваться»

- Все зависит от того, новое это строительство, или идет реконструкция, - пояснила архитектор Анастасия Егорова. - Когда проектируется новое здание, и закладываются вентилируемые фасады, от которых зависит и остекление, и общая архитектура, оно имеет право быть. Это если все заранее продумано. Если же здание реконструируется, очень часто делают новые фасады, и делают их очень просто, неправильно, наотмашь, зачастую даже без архитектурных проектов. Это получается не очень красиво. И потом, многое зависит от того, как это делается. Используются ли качественные материалы, или закупаются дешевые, лишь бы сделать.

И вовсе не всегда вентилируемый фасад портит здание. Даже во Владимире есть примеры удачных решений с использованием этого материала. Например, здание торгового центра напротив Князь-Владимирского кладбища.

- Если посмотреть на то, что было, и на то, что стало, то сделано неплохо, - пояснила Анастасия Егорова. - Я не беру в расчет рекламу и всю эту яркую подсветку. Там очень хорошие цвета, нежные и холодные.

Впрочем, неподалеку есть обратный пример

- Как зашили главный корпус Хлебокомбината, мне не нравится. Использовали типичные серый и синий цвета, их используют на всех производствах, - считает Анастасия Егорова.