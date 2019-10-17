2019-10-16T17:11:24+03:00
Общество

Бобры оставили деревню в Гусь-Хрустальном районе без электричества

Они погрызли дерево, которое оборвало провода
Валерия ПРОНИНА
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Бобры - звери хитрыеБобры - звери хитрыеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несколько дней назад на участке между деревнями Неклюдово и Андреевская бобры прогрызли ствол дерева, которое стояло рядом с линиями электропередачи. Оно свалилось на провода и оборвало их. Жители деревни Андреевская остались без электричества.

- Провода были растянуты от подстанции, которая стоит в 20 километрах от поселка Красное Эхо. Электричество в других населенных пунктах не пропадало — у нас на линии стоят защитные аппараты, которые отключили участок поврежденной линии. На место сразу же выехала бригада энергетиков. Электричество в деревне восстановили в этот же день, - рассказал главный инженер Гусевских электросетей Павел Гусаров. - А так — мы проверяем деревья на поврежденность и осуществляем повал. Правда, зимой делать это крайне сложно: деревья, которые грызут бобры, находятся в заводях, а заводи покрыты льдом. Поэтому подход затруднен.

Бобров во Владимирской области в последние годы расплодилось... Если раньше эти грызуны были занесены в Красную книгу Владимирской области, то сейчас их даже слишком много. Особенно вредят они осенью — заготавливают корм себе на зиму, строят плотины из веток.

- А точат зубы они об деревья — это естественный процесс. И бобры не различают: стоит ли оно около проводов и можно ли его грызть. Отмечу, что грызут они очень быстро: вечером сосна еще стоит, а на утро уже может быть повалена, - говорит руководитель дирекции особо охраняемых территорий Владимирской области Ольга Канищева. - Численность бобра в регионе завышена, и сейчас даже выдается разрешение на охоту. Их отстреливают в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это пушной зверь — из бобра раньше делали много меховых шапок, бобриный мех пользовался популярностью.

Для человека в лесу бобр не опасен: деревья валит, но грибника не тронет. Конечно, лучше все равно не подходить - цапнет за руку мало не покажется, зубы у него здоровенные. Ольга Канищева предупреждает, что бобр может заболеть бешенством, но такие случаи, правда, последние годы во Владимирской области не выявлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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