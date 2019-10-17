Ремонтировать дворы и скверы во Владимирской области будут до 15 ноября

Сезон ремонта и благоустройства дворов и скверов во Владимирской области продлится еще месяц. На данный момент из всех площадок, включенных в этом году в программу «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жильё и городская среда», уже готовы 136 дворов (в плане – 150) и 57 общественных территорий (в плане – 80).

Если смотреть по области, то ситуация очень разная в зависимости от районов. Половина территорий, участвовавших в проекте, 34 из 67, уже полностью завершили благоустройство. А в других еще «начать и кончить. Но в любом случае к 15 ноября все работы должны завершиться, даже если придется это делать под снегом.

В 2020 году благоустройство городов и поселков области продолжится, но в основном деньги пойдут на общественные пространства - парки, скверы и площади. Работы по благоустройству дворов, как сообщили в областной администрации, будут выполняться «по минимальному перечню». В него войдут ремонт проезжей части и тротуаров во дворах, установка фонарей и замена ламп, где это необходимо, установка скамеек и урн. И, что самое интересное - обустройство парковочных мест. А вот детские площадки, спортивные турники и озеленение - все за счет жителей. И при их добровольном решении, естественно.

Всего по программе благоустройства комфортной городской среды область получит из федерального бюджета в 2020 году 478 млн рублей. Эти средства будут дополнены софинансированием из областного и местных бюджетов. Для сравнения - в 2019 году из федерального бюджета на комфортную городскую среду было выделено больше 600 миллионов рублей.