Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости": Муромский завод трубопроводной арматуры подводит первые итоги его реализации

Из 39 регионов, подавших заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", в результате конкурсного отбора лучшими были признаны только 15. И Владимирская область вошла в их число. Это произошло благодаря поддержке Губернатора Владимира Сипягина. Буквально за месяц руководство региона подготовило заявку и подало ее в Министерство экономического развития. Основная задача этого нацпроекта - увеличить производительность труда на 30 процентов на средних и крупных предприятиях, что даст серьезный толчок к развитию промышленности в стране в целом. Во Владимирской области в 2019 году в нацпроекте решили участвовать 17 предприятий, с 15 из них уже заключили соглашения о сотрудничестве. ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" попал в первую волну.

- Реализация нацпроекта " Производительность труда и поддержка занятости" началась с визита Губернатора Владимира Сипягина этой весной . Мы представили свой проект развития, и руководство области ходатайствовало перед Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда( ФЦК), чтобы нас включили в первую группу, - рассказал исполнительный директор ООО "МЗТА" Игорь Дригуля. - Трубопроводная арматура - специфический продукт. И очень сложно бывает конкурировать с коллегами из Китая, которые поставляют не очень качественную, но дешевую продукцию. Мы решили вступить в нацпроект, чтобы увеличить производительность, снизить себестоимость продукции, и захватить новые рынки.

Производственный участок ДУ-250-300Фото: Елена Масленникова

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЦК ПОМОГЛИ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

На Муромский завод трубопроводной арматуры были направлены представители Федерального центра компетенций, которые совместно с руководством и сотрудниками предприятия работали над выстраиванием новой производственной системы и внедрением бережливого производства. Реализовывать нацпроект было решено в цехе запорной арматуры.

- Раньше мы на одном участке производили арматуру сразу трех диаметров: 250, 300 и 400. И получалось так, что производя 400-ку, мы не успевали делать в срок заказы на другие диаметры. Специалисты ФЦК посоветовали нам вместо одного участка создать два производственных участка: на первом производить арматуру, диаметром 400, а на другом — 250-300. Мы так и сделали. В результате стали производить больше продукции всех трех диаметров, увеличилась зарплата работников, - рассказал старший мастер участка Артём Лакушин.

НА СКЛАДАХ ООО "МЗТА" НАШЛИ РАБОЧИЙ СТАНОК ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Чтобы создать новый производственный участок, необходимо было найти дополнительное оборудование. Специалисты ФЦК рекомендовали сотрудникам завода провести масштабную ревизию. Выяснилось, что на предприятии простаивает резервное оборудование. Кроме того, на складах был обнаружен даже раритетный станок, который рабочие назвали "Эхом войны". Он был произведен в 1943 году в Третьем рейхе. Какого же было удивление сотрудников предприятия, когда выяснилось, что станок работает. Теперь это дополнительная производственная единица на новом участке.

- Помимо поиска новых мощностей, представители ФЦК проанализировали потери в производственной цепи. И выявили, что цикл производства продукции неоправданно затянут из-за лишних передвижений погрузчиков, слишком растянутых маршрутов на линиях заготовок и длительного ожидания крана. Чтобы ускорить процесс , было решено переставить оборудование, которое никто не трогал в советских времен. 18-тонные машины рабочие двигали по выходным ,чтобы не останавливать производство, - рассказал Игорь Дригуля.

Благодаря сотрудникам ФЦК, на предприятии были просчитаны запасы товарно-материальных ценностей. В результате чего, было принято решение снизить объемы заготовок, которые пылились на складах. Такая мера позволила высвободить предприятию около семи с половиной миллионов рублей. Средства были направлены на покупку нового оборудования.

С ВНЕДРЕНИЕМ БЕРЕЖЛИВОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ СТАЛО ЧИЩЕ

Сегодня участок ДУ - 400 является на заводе образцовым. Там не просто ускорился процесс выпуска продукции, а благодаря внедрению системы 5с , так называемой бережливой системе производства, появился порядок, и рабочим стало удобнее и комфортнее работать.

- Что такое 5с? Это значит: сортируй, стандартизируй, сохраняй ,соблюдай порядок и совершенствуй. Мы разобрались на рабочих местах, рассортировали инструменты так, чтобы сотрудникам было легче и быстрее их доставать. Стандартизировали производственный процесс, чтобы загрузка у всех операторов была одинаковая. Навели порядок. Выкинули сломанные бытовые приборы, убрали лишние детали. Мы уже переобучили 60 человек, а некоторые специалисты получили вторые профессии. В итоге , почти за 5 месяцев участия в нацпроекте, нам удалось повысить производительность труда на 7 процентов, - рассказал Игорь Дригуля.

Уже в ноябре ООО «МЗТА» получит возможность пройти аудит, а в 2020 году сможет претендовать на льготный кредит от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 миллионов рублей под 1 процент годовых на срок до 5 лет. В целом же за три года во Владимирской области в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» примут участие 76 предприятий.