В Владимире открылась выставка одной редчайшей книги

15 октября в выставочном центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась экспозиция редчайшей книги - пяти томов Ветхого завета, напечатанных первым восточноевропейским типографом Франциском Скориной. Таких книг в мире осталось всего 519 штук. И самое удивительное, что такой супер-раритет хранится во коллекции самого Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Так что это ни какая-нибудь там привозная экспозиция.

- Книга хранилась в Спасо-Ефимьевом монастыре в Суздале, - рассказал заместитель директора ВСМЗ Александр Капусткин. - В музейную коллекцию она попала после 1917 года. В одном переплете здесь собраны пять книг Ветхого завета, а вообще Скорина успел издать 25 книг Библии. Сохранность у тома очень хорошая.

Печатать книги Ветхого Завета Франциск Скорина начал в 1517 году, но пятитомник из суздальского монастыря был выпущен через два года. Особая ценность тома в том, что это не просто набор библейских книг, а полное Моисеево пятикнижие в западнорусском изводе церковнослявянского языка. Примечательно, что 500 лет назад в Московской Руси эпохи Ивана Грозного книги, изданные Скориной, были под запретом, в Москве их и вовсе сжигали. А уж Моисееву пятикнижию - основе основ - уделяли особое внимание. Так что уже сам факт существования такой книги, да еще и в Суздале, - большое везение.

Библия отрыта на ИсходеФото: Сергей МОРКОВКИН

Спросите, что такого крамольного было в книгах, изданных доктором Скориной? Да в общем-то ничего, просто опасались, что из территории, неподконтрольной Москве, могут принести инакомыслие. В те годы развернулась в Европе развернулось страшное религиозное противостояние: в Чехии гремели гуситские войны, Германия жила на пороге лютеранства, Польшу ждала жестокая контрреформация - католики гнали и кальвинистов, и лютеран. И представители всех этих течений были чужды духу русского православия.

Как Библия Скорины могла оказаться в Суздальском монастыре, остается только догадываться. Книга вполне могла оказаться в библиотеке вместе с одним из направленных в ссылку регилигиозных инакомыслящих. Спасо-Ефимьев монастырь вообще всегда был своеобразной тюрьмой, и при царях, и после революции.

Моисеево пятикнижие - не единственная раритетная книга из коллекции Спасо-Ефимьева монастыря. В собрании музея содержится более 70 тысяч томов, в числе которых, например, есть и книги московского первопечатника Ивана Федорова.

- Летом в Спасо-Ефимьевом монастыре работает сезонная выставка наших книг, - рассказывает заместитель директора ВСМЗ Александр Капусткин. - На нее представлены самые разные книги с XVI по XX века. К сожалению, выставлять книги из-за особенностей охранного режима, мы можем только летом.