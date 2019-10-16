2019-10-15T17:53:02+03:00
Политика

В администрации Владимирской области пройдет реформа департаментов

Три ведомства расширят функционал и сменят названия
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Администрация Владимирской областиАдминистрация Владимирской областиФото: Валерия ПРОНИНА
Изменить размер текста:

В администрации Владимирской области готовят изменение структуры. Реформа неожиданностью не стала, губернатор Владимир Сипягин еще на первой пресс-конференции после выборов обещал сократить бюрократический аппарат. Тенденция была обозначена еще в прошлом году ликвидацией должностей сразу трех вице-губернаторов - по имущественным делам, строительству и сельскому хозяйству.

Строго говоря, реформа пройдет не в администрации области, а в органах исполнительной власти. Дело в том, что еще при прошлом губернаторе Светлане Орловой все департаменты были выведены из структуры «белого дома». Это решение развязало губернатору руки, и теперь глава администрации области может делать с департаментами все, что угодно: создавать новые, расформировывать старые, объединять существующие и так далее. Так что, для проведения большей части реформы губернатору даже не надо спрашивать депутатов ЗакСобрания. Кроме одного пункта.

Итак, что изменится с 1 января 2020 года.

1. Департамент административных органов и безопасности администрации Владимирской области (да, есть такой) станет просто департаментом безопасности. Теперь эта структура, у которой даже нет собственного сайта, будет взаимодействовать с силовиками и печься о безопасности всего региона, а не только одного конкретного органа власти.

2. Департамент ЗАГС со следующего года будет заведовать не только записями актов гражданского состояния. Его сделают департаментом юстиции, скинув часть задач департамента административных органов. Кроме того, теперь департамент юстиции будет взаимодействовать с муниципалитетами по вопросам местных правовых актов и мировой юстиции.

3. Появится новый департамент промышленности, но тут есть некоторые "но". Дело в том, что пресс-служба администрации Владимирской области сообщает об одновременном намерении ликвидировать комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, чтобы не "плодить сущности" одной конторы. И вот тут уже нужно спрашивать разрешения у депутатов ЗС.

Для этого администрация области подготовила пакет поправок к Уставу области и Закону № 152-ОЗ "О структуре администрации Владимирской области". Идея состоит в том, чтобы больше не прописывать конкретные комитеты администрации в этих документах, что сделает аппарат Белого дома более гибким. Правда, судя по первым отзывам депутатов, вопросов к проекту осталось не мало. Вице-спикер ЗС Роман Кавинов сообщил, что законопроект вернули на доработку в администрацию области. Теперь его обсудят на очередном заседании ЗС 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ковровчанка утащила из супермаркета сто с лишним шоколадок
В Коврове незаконно уволили слепого сотрудника
Житель Селивановского района получил четыре с половиной года за грабеж, кражу и избиение
В Гусь-Хрустальном судимый за убийство с ножом напал на сотрудницу микрофинансовой организации
Владимирец умер из-за неверно поставленного диагноза
Во Владимирской области пятые сутки ищут 73-летнюю пенсионерку
Во Владимире раздавили 179 килограмм груш "Конференс"
«Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание IT-инфраструктуры в «РЖД Интернешнл»
63-летний жулик с Сахалина обманул жительницу Коврова на 250 тысяч рублей
В Меленках посетитель больницы украл телефон у медсестры
Во Владимире покажут уникальное издание 16 века - Библию Франсиска Скорины
В больницы Владимирской области с ОРВИ обратилось 9 тысяч человек
В Коврове мусоровоз завяз в яме во дворах
У 26-летнего гусевчанина нашли три килограмма конопли и два - марихуаны
Троих гусевчан задержали за выращивание конопли в огородах
В Муроме экс-инспектор труда брал взятки у руководства предприятий
В реку Серая в Александровском районе выпустят 60 тысяч мальков стерляди
В Петушках годовалый малыш остался без присмотра и выпал из окна
Владимирского полицейского осудили за взятку
Бывшей сотруднице полиции грозит 1 год за взятку в 7,5 тысяч рублей
Фрунзенский районный суд упакуют в вентилируемый фасад
В драмтеатре откроется фотовыставка монет, посвященных театру
«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой 169 социально значимых учреждений Владимирской области
Мэрия Коврова спросила горожан, нужен ли им "Макдоналдс"
Владимир занял 18-ое место в личном рейтинге российских городов Ильи Варламова
В Петушинском районе будут производить лекарства для борьбы с онкологией