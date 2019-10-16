В администрации Владимирской области пройдет реформа департаментов

В администрации Владимирской области готовят изменение структуры. Реформа неожиданностью не стала, губернатор Владимир Сипягин еще на первой пресс-конференции после выборов обещал сократить бюрократический аппарат. Тенденция была обозначена еще в прошлом году ликвидацией должностей сразу трех вице-губернаторов - по имущественным делам, строительству и сельскому хозяйству.

Строго говоря, реформа пройдет не в администрации области, а в органах исполнительной власти. Дело в том, что еще при прошлом губернаторе Светлане Орловой все департаменты были выведены из структуры «белого дома». Это решение развязало губернатору руки, и теперь глава администрации области может делать с департаментами все, что угодно: создавать новые, расформировывать старые, объединять существующие и так далее. Так что, для проведения большей части реформы губернатору даже не надо спрашивать депутатов ЗакСобрания. Кроме одного пункта.

Итак, что изменится с 1 января 2020 года.

1. Департамент административных органов и безопасности администрации Владимирской области (да, есть такой) станет просто департаментом безопасности. Теперь эта структура, у которой даже нет собственного сайта, будет взаимодействовать с силовиками и печься о безопасности всего региона, а не только одного конкретного органа власти.

2. Департамент ЗАГС со следующего года будет заведовать не только записями актов гражданского состояния. Его сделают департаментом юстиции, скинув часть задач департамента административных органов. Кроме того, теперь департамент юстиции будет взаимодействовать с муниципалитетами по вопросам местных правовых актов и мировой юстиции.

3. Появится новый департамент промышленности, но тут есть некоторые "но". Дело в том, что пресс-служба администрации Владимирской области сообщает об одновременном намерении ликвидировать комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, чтобы не "плодить сущности" одной конторы. И вот тут уже нужно спрашивать разрешения у депутатов ЗС.

Для этого администрация области подготовила пакет поправок к Уставу области и Закону № 152-ОЗ "О структуре администрации Владимирской области". Идея состоит в том, чтобы больше не прописывать конкретные комитеты администрации в этих документах, что сделает аппарат Белого дома более гибким. Правда, судя по первым отзывам депутатов, вопросов к проекту осталось не мало. Вице-спикер ЗС Роман Кавинов сообщил, что законопроект вернули на доработку в администрацию области. Теперь его обсудят на очередном заседании ЗС 18 октября.