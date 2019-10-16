Три товарища обобрали владимирцев на 14 миллионов рублей

Три товарища-владимирца - 32, 40 и 28 лет - в начале 2017 года придумали способ быстро заработать. Сообщники находили не слишком грамотных в сфере финансов и инвестиций жителей области и предлагали им вложить деньги в развитие успешного бизнеса, обещая в скором времени баснословную прибыль. Никакого бизнеса при этом не существовало.

Как и следовало ожидать, особых денег у тех слоев населения, где орудовали мошенники, не водилось. Но аферисты не растерялись и уговаривали их взять кредиты в разных банках, а потом передать деньги на «развитие предприятия». Мошенники обещали, что выплачивать кредит горожанам не придется – погасить его вместе с процентами они обещали своими силами всего за три месяца. Более того, чтобы успокоить все сомнения, они, получив взятые в кредит деньги, сразу отдавали доверчивым владимирцам 20% в качестве бонуса. После этого горожанам обещали еще денег – прибыль от развития бизнеса. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, горожанин, взявший полмиллиона в кредит и отдавший их аферистам, действительно сразу получил восемьдесят или даже сто тысяч рублей. А выдававшие себя за бизнесменов приятели первые три месяца действительно платили банку. Но потом переставали и оставшиеся деньги не вкладывали в вымышленную фирму, а делили между собой поровну.

За четыре месяца – с января по апрель 2017 года - жертвами аферистов стало 39 владимирцев, каждый из которых взял в кредит приличные суммы - от 100 до 400 тысяч рублей. Всего горожане, желавшие получить прибыль от несуществующего бизнеса, лишились около 14 миллионов рублей.

Сейчас заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мошенников обвиняют в 39 преступлениях по 159 статье УК РФ - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданам и в крупном размере. Сейчас дело, насчитывающее 29 томов, направлено в Октябрьский районный суд города Владимира. За каждый преступный эпизод лже-предпринимателям может грозить до шести лет лишения свободы. Кстати, вину признал только один из товарищей. Если суд признает виновными всех, он может рассчитывать на более мягкое наказание.

Открытым остается вопрос и с возмещением материального ущерба: во время следствия у обвиняемых не обнаружилось ни счетов в банке, ни квартир, ни машин – никакого имущества, подлежащего аресту и последующей продаже. Куда делись 14 миллионов рублей - неясно.

КСТАТИ

Все 39 пострадавших должны, несмотря ни на что, гасить те кредиты, которые взяли по указке мошенников. После суда они могут попробовать взыскать с виновных материальный ущерб, но учитывая, что у тех ни денег, ни имущества, это малореально.