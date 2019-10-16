2019-10-15T17:26:12+03:00
Общество

«Коммунисты» хотят поставить памятник Сталину на Соборной площади

За поддержкой они обратились к губернатору Владимиру Сипягину
Алексей СУХОВ
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А вы представьте...А вы представьте...Фото: Дмитрий НИКОЛАЕВ
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14 октября представители регионального отделения партии «Коммунисты России» разродились обращением к областным властям с просьбой установить во Владимире памятник Иосифу Сталину. Сделать они хотят уже в этом году, в декабре, к 140-летию со дня рождения «вождя народов».

«70 процентов населения поддерживают сталинские методы»

Как объяснил первый секретарь областного отделения партии «Коммунистов России» Андрей Никольский, во Владимире уже раньше стояли памятники Иосифу Сталину. И теперь можно вернуть один из них туда, где они раньше располагались.

- В идеале нужно поставить его на Соборной площади, - сказал Андрей Никольский. - Хотя мы не против того, чтобы установить его и в другом месте. Самое главное — отметить все возрастающую роль Иосифа Виссарионовича в нашем обществе. По нашим данным, 70 процентов населения России поддерживают сталинские методы руководства страной. И это не удивительно. Народ отмечает тот факт, что он ничего не присваивал себе во время управления страной. Его даже хоронили в старом кителе, так как у него ничего больше не было.

При этом «Коммунисты России» обратились не в мэрию, что было бы логично, а в областную администрацию. Обращение передано в канцелярию Владимира Сипягина.

- Представители нашей партии во время второго тура выборов губернатора активно поддерживали Владимира Сипягина, - сказал Андрей Никольский. - И теперь мы надеемся, что Владимир Сипягин отметит этот факт и поддержит нас.

Вместо Сталина - улица Сталинградская?

Тем не менее, согласовывать установку памятника во Владимире все равно придется с мэрией. Так как именно там решают, нужно ли появление новых монументальных скульптур в городе.

- Скорее всего, представители данной партии надеются найти сторонников в «белом доме», - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Так или иначе, им придется обратиться в специальную комиссию при управлении архитектуры и строительства. В нее входят архитекторы и строители, историки и общественники. Именно они решат, уместен ли памятник. Если скажут, что да, то дальше горсовет согласует строительство. И все.

Кстати, представители КПРФ считают, что шансов на появление данного памятника во Владимире в этом году или позднее практически нет.

- Хоть к самой идее памятника Сталину во Владимире мы относимся положительно, но очевидно, что эта идея не будет доведена до конца, - считает первый секретарь Владимирского обкома КПРФ Антон Сидорко. - Партия «Коммунистов России» много говорит и присваивает наших идей. Но это популизм, не более. Вот и со Сталиным они появились ровно тогда, когда наша партия предложила назвать одну из улиц областного центра Сталинградской.

КОНКРЕТНО

Другие возможные места для установки памятника Сталину

- напротив здания Совнархоза на улице Луначарского;

- у проходной бывшего ВТЗ;

- у здания нынешнего РАНХиГС на улице Горького;

- на улице Асаткина;

- у дома ребенка на Студеной горе.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Петросян, социолог, гендиректор «Среднерусского консалтингового центра»:

- Установка памятника Сталину станет страшным позором для нашего города. Роль его для большинства мыслящих людей очевидна. Но, к сожалению, наши социологические исследования показывают, что его роль в последние годы изменилась. Еще 10 лет назад к Ленину и Сиалину в обществе относились сугубо отрицательно. Сейчас их в обществе воспринимают, как положительные фигуры. Особенно среди молодежи. Мне кажется, что это символ ложно понятой справедливости. Люди недовольны явлениями и процессами, происходящими в обществе: экономическим расслоением, политическим застоем. И Сталин для них пример, как быстро решить все проблемы.

ОПРОС

Кому еще стоит поставить памятник во Владимире?

- Александру II

- Венечке Ерофееву

- Пушкину

- свой вариант (напишите в комментариях)

ИСТОЧНИК KP.RU

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