2019-10-15T17:17:14+03:00
Общество

Для потерявшихся владимирских стариков создадут «островки безопасности»

В сетевых магазинах обустроят пункты, куда можно будет привести пожилого человека или ребенка, которые заблудились в городе
Алексей СУХОВ
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Магазины находятся почти в каждом дворе. Их знают и маленькие дети, и пенсионеры, которые находятся в зоне риска. Фото с сайта поискового отряда Лиза АлертМагазины находятся почти в каждом дворе. Их знают и маленькие дети, и пенсионеры, которые находятся в зоне риска. Фото с сайта поискового отряда Лиза Алерт
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Только в этом году и только в городах Владимирской области потерялся 201 человек (без учета тех, кто заблудился в лесу). В основном, пропадают дети и пенсионеры, у которых проблемы с памятью. Например, пожилые люди садятся в автобусы и уезжают на другой конец города. Когда к ним подходит кондуктор и спрашивает оплату за проезд, бабушки пытаются найти мелочь в карманах, а кто-то из пассажиров, жалея пенсионера, платит за него. И старый человек уезжает в неизвестный район, а потом в интернете появляются публикации: «Пропал пенсионер! Нуждается в медицинской помощи!».

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» не раз говорили, что нельзя платить за стариков или детей в автобусах. Надо сначала спросить человека, куда едет, на какой остановке выходит. Также и в магазинах: если пенсионер часами топчется на одном месте, не побояться задать вопрос: чем помочь? Вы не потерялись? И если бабушка или дедушка путаются в показаниях — звонить в полицию.

Но будем честны - не все хотят связываться с силовыми службами. Пока приедут, вас опросят, заполнят все бумаги… Поэтому волонтеры отряда «Лиза Алерт» совместно с Центром поиска пропавших людей и торговыми сетями «Пятерочка» и ВкусВилл» запустили специальный проект, чтобы помочь потерявшимся людям найти дорогу домой. Теперь, видя на улице пенсионера, чье поведение вас настораживает, или маленького потерянного ребенка, не надо даже звонить в полицию. Спросите, какая помощь нужна, и если человек растерян - ведите в ближайшую «Пятерочку» или «ВкусВилл». Там вы заметите спасительный «островок безопасности» — место, обозначенное оранжевым знаком геолокации, похожим на перевернутую каплю. Потерявшийся человек или тот, кто привел его, могут сразу же обратиться за помощью к персоналу магазина. Весь персонал прошел специальную подготовку и сможет оперативно среагировать на просьбу о помощи.

- В магазине спросят, что случилось, а потом — позвонят на «горячую линию» Центра поиска пропавших людей, номер которой указан на оранжевой капле. Специалисты Центра дистанционно примут решение с персоналом, что делать дальше. Если же человек не помнит ни адреса, ни фамилии, то вызовут полицию, - рассказала Ирина Салтыковская, куратор регионального отряда «Лиза Алерт». - Во всех магазинах сетей «Пятерочка» и «ВкусВилл» уже установлены знаки. Кроме того, в офисах «Билайн» тоже есть специальные наклейки с изображением девочки в цветах. И у «Билайна» уже были случаи, когда к его сотрудникам обращались дети со словами: «Я потерялся, помогите». Ребенок дожидался своих родителей в офисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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