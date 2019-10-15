Владимирские дороги будут строить с использованием модифицированного битума от «Лукойла»

15 октября в администрации Владимирской области прошла встреча руководства региона и представителей ПАО «Лукойл», на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества и подписали соглашение о поставках высокотехнологичных нефтяных битумов от компании ООО «ЛЛК-Интернешнл». Эта компания является дочерним предприятием нефтяного концерна.

В пятерке лидеров по дорогам

Как отметил губернатор Владимир Сипягин, наш регион вошел в пятерку лидеров по кассовому исполнению финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по итогам 2019 года. В области активно ремонтируют трассы и магистрали, которые пришли в неудовлетворительное состояние, строят новые пути для транспорта, и то, насколько качественно это будет сделано, зависит и реализация национального проекта в целом. Уже сейчас планы по нацпроекту мы выполнил на 97 процентов. До 2024 года область получит более 6 миллиардов рублей на дороги, и средства, убежден глава региона, должны быть освоены максимально эффективно.

- Особое значение в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» имеют поставки передовых, надежных и долговечных материалов для дорожных работ, - сказал глава области. – Приоритетным для администрации региона является пристальное внимание к качеству материалов для дорожного строительства. Концерн «Лукойл» зарекомендовал себя как надежный партнер. Компания уже много лет поставляет владимирцам топливо высокого качества. Теперь мы будем сотрудничать еще по одному направлению. Использование современных материалов для дорожного строительства, которые разрабатывают в нефтяном концерне, поможет нам с решением тех задач, которые ставит Президент России по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Дороги станут надежнее

В свою очередь руководящее звено ПАО «Лукойл» и ООО «ЛЛК-Интернешнл» заверили губернатора в том, что поставки высокотехнологичного битума в регион будут проходить бесперебойно. И для этого дочерней компании «Лукойла» не потребуется строить специальные площадки на территории области.

- Ближайшее крупное производство нефтяных битумов сейчас работает в Нижегородской области, - рассказал вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл» Максим Дондэ. – В Кстове функционирует специализированный научно-исследовательских центр, где учеными разрабатываются современные материалы для использования в различных погодных и технических условиях. Если говорить проще, то наши специалисты разрабатывают уникальный состав для каждой области и конкретной дороги! Благодаря продуманной логистике, строительство дополнительных площадок не потребуется, а битум не потеряет своего качества во время перевозки. Это позволит поставлять строительные дорожные материалы по приемлемой, не завышенной цене.

Губернатор Владимир Сипягин добавил, что для хранения нефтепродуктов в Судогодском районе даже есть специальный складкой комплекс.

Что важно, высокотехнологичный модифицированный битум, который будут поставлять для строительства и ремонта дорог области, отличается не только отличным качеством, но и долговечностью.

- Если дорогу с обычным битумом приходится ремонтировать почти каждый год, на них быстро образуется колея, ямы и трещины, то разработки наших ученых позволили увеличить срок эксплуатации дорог вплоть до 10 лет, - пподчеркнул вице-президент ПАО «Лукойл» Максим Дондэ. - Мы в свою очень признательны руководству Владимирской области за конструктивное взаимодействие и надеемся на длительное и продуктивное сотрудничество!