Березы не опали - зима во Владимире будет суровой. Гадаем по приметам Покрова

14 октября православная церковь отмечает один из главных праздников - Покрова Пресвятой Богородицы. Исторически и климатически именно на это время приходится смена сезонов - теплого на холодный, лета на зиму. Даже по датам 14 октября - ровно середина осени. «На Покров до обеда - осень, после обеда - зима», - гласит народная пословица. К этому времени завершен сбор урожая, природа после цветения и роста впадает в зимнюю спячку. Кстати, в этот же день было принято расплачиваться с нанятыми на лето работниками и возвращать все долги.

Немудрено, что этот переломный момент связан с массой примет, суеверий и прогнозов. По Покрову определяли, какая будет осень и зима, как перезимует скот и собранный урожай, а заодно гадали на будущую семейную жизнь - именно в октябре на Руси массово играли свадьбы. Это было удобно - летняя страда, когда каждый рабочий день на счету, уже кончилась, снежная зима с заметенными дорогами не началась, урожай собран и можно готовить богатое угощение.

«Покрой землю снежком, а меня женишком»

Во Владимирской области этот день особо почитают, не зря один из самых известных в мире храмов Владимирщины посвящен именно Покрову Богородицы - знаменитая церковь Покрова на Нерли. Это был первый на Руси Покровский храм.

Жениться в этом году на Покров во Владимирской области ни у кого не получилось - понедельник, загсы не работают. Но вообще благоприятным для свадьбы считается весь октябрь.

Свадебные приметы на Покров во Владимирской области не очень отличались от остального центра России. В основном они были связаны, конечно, с погодой.

Вот, например:

Если на Покрова идет дождь - это хороший знак, брак будет спокойным и счастливым;

Если в этот день тепло - дом у молодых будет полной чашей;

Если на Покрова ударил мороз - семье предстоит пройти множество испытаний.

Были специальные приметы и для гостей свадеб, в основном для девушек. Считалось, например, что если девушка с познакомилась с парнем в этот день - это и есть ее суженый. А если свадьба прошла весело и мирно, без драк - у всех незамужних девушек, побывавших на ней, собственная семейная жизнь будет мирной.

На Покров было принято и гадать на суженого. На эту тему тоже есть народная пословица: «Покров, покрой землю снежком, а меня женишком». Считалось, что в этот день нужно печь блины, а потом с полной тарелкой обойти все комнаты - чтобы приманить доброго и хозяйственного мужа.

Зима будет холодной и малоснежной

Но главным образом приметы Покрова касаются прогнозов погоды. Для крестьян это был жизненно важный вопрос - какая будет зима, как сохранится урожай, выживет ли скот. Мы решили собрать основные народные приметы Покрова, а потом в течение года будем проверять - чтоб сбывается, а что нет.

Вот эти приметы.

1. «Если дуб и береза на Покров облетели полностью - зима будет мягкой, а год легким, если листья остались - зима будет суровой».

Как видим, по Владимиру березы стоят с золотыми листьями, облетать и не думают. Так что ждем суровой зимы?

2. «Если на Покров выпадет снег, то ноябрь будет снежным, а если не выпадет - то до Рождества нормального снега не дождешься».

Никакого снега, как видим, нет, хотя он уже выпадал этой осенью. Значит, ждем бесснежный ноябрь и декабрь.

3. «Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит».

Собственно, подтверждает предыдущую примету - первый снег выпал 29 сентября, так что зимы ждать долго.

4. «Дождь на Покров - к холодной зиме». Дождь был, ждем морозов. Зато эта же примета обещает обильный сбор меда в следующем году.

5. «Журавли на пролете - к вьюжной зиме». В городе наблюдать журавлей затруднительно, однако и селяне что-то 14 октября журавлиных клиньев не видели. Может, обойдется без вьюг?

6. «Яркий солнечный день на Покров - осень затянется надолго». Тут сомнительно - с утра было солнце, обещающее длинную осень, вечером дождь - к холодам.

А какие приметы про погоду знаете вы? Сбываются ли они? Пишите в комментариях.