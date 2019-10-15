В новом сезоне Владимирский театр драмы представит 9 премьер

В новый театральный сезон актеры вошли с первой премьерой, которая состоялась 19 сентября. «Исповедь тенора» - о жизни народного артиста СССР, выдающегося тенора Владислава Пьявко. Он же играет в спектакле главную роль — самого себя. Пьесу режиссер-постановщик Александр Мягченков написал вместе с главным героем. Постановку еще можно посмотреть 20 октября. А 26 октября на сцене вновь — премьера: по рассказам Василия Шукшина состоится спектакль «Праздник был». Его особенность в том, что зрители могут купить билеты на сцену и стать участниками постановки, над которой работал режиссер театра Владимир Кузнецов.

Исповедь тенора - по пьесе Александра Мягченкова и народного артиста СССР, солиста Большого театра Владислава Пьявко

- Следующая, третья премьера, - «Маскарад» по Михаилу Лермонтову. Ставит ее уже знакомый владимирцам режиссер Вадим Данцигер, который во Владимире несколько лет назад ставил спектакль «Визит дамы». Премьера назначена на 22 ноября. Для детей также запланированы постановки. Например, под Новый год пройдет детский спектакль «Питер Пэн», режиссером которого выступил Владимир Кузнецов. Уже в следующем году будет дуэтный спектакль «Обмануть дьявола» с польской актрисой Камиллой Камински и актрисой нашего театра Ариадной Брунер, по мотивам «Мастера и Маргариты». В марте по произведениям Даниила Гранина покажем «Блокадную книгу». Спектакль ставится к 75-летию со дня Великой Победы. Режиссер также — Владимир Кузнецов. 27 марта, в Международный день театра, состоится традиционный капустник, - рассказала пресс-секретарь Владимирского академического театра драмы Светлана Игнатова.

30 апреля пройдет моноспектакль «Айседора Дункан» с актрисой театра Валерией Емельяновой, а ставит его балетмейстер-постановщик Мария Большакова. 5 июня, под финал 171-го сезона, состоится мюзикл «Собака на сене», который режиссирует Екатерина Гранитова-Лавровская. В театре отмечают, что для этого спектакля пишется авторская музыка. В итоге — 9 премьер!

На открытии сезона вопреки традициям артисты подарили цветы зрителям. Фото пресс-службы драмтеатра

- Это очень сложные спектакли. И иногда мы сталкиваемся с тем, что мы можем не везде их показать, а точнее — вывезти декорации. Например, Международный кинофорум «Золотой витязь» отобрал наш спектакль «Анна Каренина» в свою программу, но из-за больших декораций спектакль не может быть показан на московских площадках, поэтому жюри форума едет к нам, во Владимир. А над премьерными спектаклями пока еще работают художники. Конечно, все возможности сцены драмтеатра будут использованы, - говорит Светлана Игнатова.

В начале прошлого театрального сезона в труппу приняли новых актеров — студентов курса народного артиста РФ Николая Горохова, а в конце сезона пришел молодой артист Антон Суханов. Все новички уже были заняты в первой премьере.