Опять гребем листву? В субботу владимирцы снова взялись за грабли

Изначально ждали меньше. Более 18 тысяч человек, вооружившись граблями и метлами, вышли 12 октября на общегородской субботник. Видимо, поспособствовала погода.

- Я грабли припасла заранее - привезла из сада. Ну, думаю, дождь будет - не пойду мокнуть. А как распогодилось! Хмурое утро рассеялось, и к обеду вышло солнышко. Грех не пойти, - рассказала Клавдия Сорокина, жительница дома №1 по улице Василисина.

Генеральная уборка прошла на 34 городских площадках: на Пушкинском и Никитском бульварах, в Центральном парке, парке "Дружба", зеленой зоне возле ДТЮ, на Вокзальном спуске, Казанском роднике. Заявки на участие в уборке подали 650 предприятий. Около 40 управляющих компаний сообщили о субботниках на придомовых территориях.

Чиновники собираются «с энтузиазмом»

Кроме волонтеров и горожан, ударно поработали сотрудники мэрии, районных администраций и депутаты горсовета. Глава администрации Андрей Шохин рассказал, что прошли те времена, когда муниципальных служащих приходилось уговаривать:

- Обычно мы весной делаем распределение, кто в один раз, кто-то в другой субботник выйдет. Если раньше они говорили, могу - не могу, сейчас они с таким энтузиазмом всегда собираются, потому что это такое объединяющее начало. Если кто-то не может, мы говорим им - не вопрос. Но сегодня у нас практически все управления вышли на благоустройство.

Эпохальная картинка, говорили журналисты: начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович гребет - от других не отстает.

Грабли в руки взял и официальный рупор мэрии Александр КарпиловичФото: Елена Масленникова

- Ну вот у меня в руках новая абсолютно щетка-грабля. Она удобна достаточно, чтобы убираться на газоне, но она недолговечна, особенно если использовать ее в промышленных масштабах. Но я, например, достаточно бережно с ней обращался и сдам ее в целостности и сохранности, - рассказал он.

Убирать не листья, а мусор

100 веерных граблей и почти столько же новых метелок закупили для осеннего субботника. На улицы города выехало 118 единиц уборочного и грузового транспорта. За выходные нужно вывезти около 400 тонн мусора и листвы. Только вот нужно ли очищать наши парки и скверы от последствий листопада? Многие экологи давно говорят, что лиственную постилку даже нужно оставлять под деревьями. Она защищает почву от выветривания и вымывания и содержит огромное количество питательных веществ, которые возвращаются растениям обратно.

Глава городской администрации Андрей Шохин отметил, что мнения экологов на этот счет разные, и кроме листвы убирается еще и мусор:

- Мы всю листву не уберем. Смотрите, сколько еще листьев на деревьях. Но наша задача не просто листву собрать, а убрать мусор и ликвидировать несанкционированные свалки. У нас их немного в городе, но бывает, найдется кто-то, который что-то построит, и мусор вывалит на территории города.

Специалисты станции юных натуралистов " Патриаршего сада" нам заявили, что субботник не ограничивается уборкой листвы. К предстоящей зимовке ведь нужно еще подготовить декоративные и плодовые деревья и кустарники, высадить новые растения. Поэтому субботник нужен в любом случае. И все в один голос говорят, что совместный труд облагораживает. Не все ж в кабинетах просиживать. И молодым пример. Оксана Минеева переехала во Владимир со своей семьей из Санкт-Петербурга. Многодетная мама говорит, что в Питере общегородские субботники точно так же проводят регулярно.

- Мы сегодня вышли в сквер погулять с детьми и не ожидали, что у вас субботник. Так приятно, что у вас такая же традиция, как и у нас в Питере. Я всегда "за" такие мероприятия. Мы вот участвовали в уборке территории нашего двора в позапрошлом году всей семьей. Весной выйдем обязательно всей семьей, только уже не в Питере, а здесь во Владимире.

КОНКРЕТНО

Чтобы сохранить чистоту в городе после выходных, в городской администрации просят сообщать о забытых мусорных мешках, если такие встретятся. Позвонить можно в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефонам 05 или 53-11-48.

ЦИФРА

За субботу и воскресенье из города вывезли 406 тонн опавшей листвы, сухих веток и уличного мусора.