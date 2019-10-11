Китаец споет во владимирской филармонии русские романсы на итальянском и французском

С 11 по 17 октября во Владимире в филармонии пройдет 9-й Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Спеть романс на сцене владимирской филармонии на этот раз изъявили желание 90 человек. Именно столько аудиозаписей поступило из разных регионов страны в рамках первого тура. В итоге члены жюри отобрали чуть более 50 участников. Среди них – китаец Иньлун Лю, студент нижегородской консерватории.

- Я пою романсы и арии на русском, итальянском и французском языках, - говорит Иньлун. - Конечно, пою с акцентом. Но, как говорит мой педагог, главное – петь. «Тройка» - мой любимый русский романс.

Среди участников – не только студенты консерваторий, но и солисты музыкальных театров и филармоний. Свои аудиозаписи на суд жюри присылают и любители, но они, как правило, сразу «отсеиваются». Всего в конкурсе русского романса представлено 26 регионов страны. Во втором туре 24 человека споют классический романс, 27 – городской.

Владимир МальченкоФото: Екатерина Дронова

- Классический романс – это, прежде всего, владение голосом, - говорит Владимир Мальченко, член жюри, народный артист России, солист Большого театра России. - Ты должен спеть так, как положено. Для примера, в классическом романсе ты должен «прыгнуть» в высоту на два метра. В городском романсе «прыгать» необязательно – можно «нагнуться» и пройти под планкой. Чаще всего городские романсы поют певцы, которые не обладают такими голосами, которые нужны для классического. Зато они обладают повышенной музыкальностью и могут очаровать зрителя буквально со второго такта - здесь больше требований к чувственности. С классическим романсом это «не пройдет».

Во втором туре участники споют три русских романса. В итоге останется не более 20 человек. Каждый из них в третьем туре исполнит еще три музыкальных произведения, после чего будут объявлены лауреаты 1, 2 и 3 степени с денежным поощрением в 175, 140 и 110 тысяч рублей. Лучший участник будет награжден Гран-при – 200 тысяч рублей.

Члены жюри не скрывают: оценка в профессиональных конкурсах в сфере искусства – субъективная. Будет другое жюри – будут другие победители.

Галина СидоренкоФото: Екатерина Дронова

- Романс – это состояние души, - говорит Галина Сидоренко, заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра, член жюри конкурса. - Очень важно иметь голос. Даже когда вы слушаете городской романс, закройте глаза и вы все поймете - трогает вас голос или нет. Задумываетесь ли вы о чем-то? Очень часто за визуальным рядом мы теряем суть. Это относится и к классическому романсу.

Первый конкурс среди профессиональных вокалистов во Владимире провели еще в 1995 году. После чего музыкальное соревнование стало традиционным: исполнители русских романсов собираются во Владимире раз в три года. По словам художественного руководителя владимирской филармонии, члена жюри Анатолия Антонова, наиболее популярное произведение среди участников за все эти годы - романс «Только раз бывает в жизни встреча».

КОНКРЕТНО

Программа конкурса

12 октября, 13.00

Конкурсная программа II тура Номинация «Старинный русский и цыганский романс».

12 октября, 18:00

Конкурсная программа II тура Номинация «Старинный русский и цыганский романс»

13 октября, 13:00

Конкурсная программа II тура Номинация «Классический романс»

13 октября, 18:00

Конкурсная программа II тура Номинация «Классический романс»

15 октября, 18:30

Конкурсная программа III тура Номинация «Классический романс»

16 октября, 18:30

Конкурсная программа III тура Номинация «Старинный русский и цыганский романс»

17 октября,, 18:30

Торжественное закрытие IX Всероссийского конкурса исполнителей русского романса.

Гала-концерт дипломантов и лауреатов.