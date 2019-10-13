Как я искала во Владимире владельца транспортной карты

Во Владимире с сентября ввели пластиковые транспортные карты. Их можно оформить в любом киоске «Роспечать»: или отдать 1500 рублей, и карта будет действовать весь месяц как проездной, или же купить несколько поездок. С одной стороны, это удобно — теперь не надо считать мелочь, но с другой — на транспортных картах, если вы не льготник, не указываются ваши данные. Потерять — легко, а найти потом — невозможно!

Думаете, невозможно найти и владельца? Тогда вот моя история. 10 октября я нашла бесхозную транспортную карту: ее кто-то выронил на ступенях у драмтеатра. Ну, наверное, человек за ней вернется, когда обнаружит пропажу. А если нет? Если он не помнит, где ее потерял? Решила подобрать карту. Оказалось, на ней лежит 1500 рублей - это чей-то проездной. Наверно, переживает человек.

Владельца стала искать в популярном владимирском паблике «Вконтакте». Конечно, любой мог написать, что карта его. Поэтому, создавая публикацию, я просила назвать последние цифры проездного и предоставить билет с прошлой поездки, где также указаны цифры. Наверняка, хоть один билет да затеряется в карманах. Кстати, транспортные карты бурно обсуждают в соцсетях и советуют зайти в личный кабинет компании «Ситикард». Так вот, для транспортных карт личного кабинета не существует! Только для банковских.

Пользователи, которые увидели мою публикацию в паблике, тут же начали писать: «Зачем вы взяли проездной? Это кто-то покупал билет в театре и выронил. Отдайте вахтеру!», а некоторые предлагали просто занести в офис компании, говоря о том, что владельца найти невозможно — кругом одни мошенники.

Проездной хотели забрать многие, но доказательств не было. Ссылались на то, что билеты всегда выкидывали, а чек изначально не брали. Уже к вечеру пишет молодой человек, который также утверждает, что это он — владелец карты.

- Доказательства есть?

- Я — воспитанник детского дома. И этот проездной мне купил благотворительный фонд, чтобы я ездил на учебу. Позвоните директору фонда, он вам подтвердит.

- Все равно нужен чек. Или хотя бы последние две цифры карты, - говорю я.

- Чек у меня в общежитии…

Через две минуты пишет женщина, которая представляется сотрудницей фонда. Она объясняет, что проездной действительно потерял воспитанник детдома. Просит никому не отдавать карту. Но как я могу поверить? Женщина обещает, что парень съездит в общежитие и тут же предоставит его.

После этого разговора думала, что мне уже никто из них не напишет. Но молодой человек нашел в рюкзаке помявшийся билет от 8 октября, где есть номер карты.

- Нашел! Вот фотография! Посмотрите на цифры!

Все цифры сходились. В этот же день я отдала проездной владельцу, который потом писал много слов благодарности.

Если бы я так и не подобрала проездной, кто знает, в чьи руки бы он попал. И отдали бы эти руки карту, на которой еще половину октября можно ездить бесплатно?

Всем, у кого есть транспортная карта, важно помнить: сохраняйте и чек, и билеты с поездок! Вдруг вам повезет, и после пропажи карты кто-то также будет искать владельца через интернет. А вообще — было бы неплохо, если бы компания «Ситикард» задумалась над разработкой проездных с именем владельца и номером телефона.